Apple придумала, как в условиях кризиса памяти заморозить цены на iPhone и уничтожить конкурентов

Apple незаметно для других участников рынка скупает все доступные запасы оперативной памяти LPDDR5, которая используется в современных смартфонах и планшетах. Это позволяет ей удерживать цены на iPhone на прежнем уровне, пока смартфоны других брендов дорожают. За счет этого она еще и избавляется от конкурентов.

Хитрый ход Apple

Компания Apple придумала схему по защите самой себя от дефицита оперативной памяти и ее постоянного удорожания. Как пишет портал WCCFTech, она большими партиями скупает все свободные запасы чипов LPDDR5, которые применяются в передовых смартфонах и планшетных компьютерах, включая ее собственные iPhone и iPad.

Такой подход решает для Apple сразу два вопроса. Первый – она не останется без нужного количества чипов памяти. Второй – за счет оптовых закупок Apple может удерживать цены на iPhone на прежнем уровне, тогда как ее прямые конкуренты в премиум-сегменте мирового рынка смартфонов вынуждены повышать расценки. В их числе – компания Xiaomi, которая за последние полгода несколько раз объявляла об удорожании своих смартфонов.

Тайное стало явным

В течение длительного времени Apple не признавалась, что скупает память во избежание опустошения собственных складов. Однако в начале мая 2026 г. во время телефонной конференции по итогам финансового года компания заявила, что основную проблему для наращивания объемов производства ее техники составляет вовсе не кризис на рынке оперативной памяти.

Apple хочет выдавить конкурентов из сегмента топовых смартфонов

В Apple отметили, что сейчас «бутылочным горлышком» является тайваньская компания TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, в частности, новейших 3- и 2-нанометровых процессоров Apple. Что до вендоров модулей памяти, то этот рынок давно поделен между корейскими SK Hynix и Samsung и американской Micron.

Вижу цель, не вижу препятствий

Как отмечает WCCFTech, заявление Apple – это вызов китайским производителям. Apple, по всей видимости, нацелилась на их долю рынка в потребительском сегменте. Если их смартфоны продолжат дорожать, то iPhone на их фоне станет весьма выгодным приобретением.

Apple уже проделала это с производителями недорогих ноутбуков, выпустив в марте 2026 г. ультрадешевый (по ее меркам) MacBook Neo за $599 (45,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 мая 2026 г.). Производители Windows-ноутбуков спешно готовят ответ Apple, но они тоже вынуждены повышать цены.

Информацию о том, что Apple скупает чипы памяти, стали подтверждать сторонние компании. В частности, информацию об этом предоставила корейская инвесткомпания Daishin Securities. Ее представители полагают, что она делает это с целью помешать конкурентам достичь своих целевых показателей поставок, одновременно увеличив свой собственный целевой показатель поставок iPhone.

Похоже, сработало

Тактика Apple, судя по всему, начала приносить свои плоды. Как пишет WCCFTech, пока Apple держит цены на свои iPhone, китайские вендоры столкнулись с тем, из-за дорогой памяти себестоимость комплектующих их флагманских смартфонов перевалила за отметку в $910 или 68,1 тыс. руб.

Речь именно о себестоимости «железа». Итоговая цена смартфона также включает затраты на сборку, логистику и маркетинг. По информации ряда инсайдеров, многие производители рассматривают возможность отказа от выпуска самых топовых смартфонов, тех, что часто имеют приставку Ultra в своем названии. WCCFTech не уточняет, о каких именно компаниях идет речь, но смартфоны с такой приставкой есть, к примеру, у Xiaomi.

Samsung ими тоже располагает, но это корейская компания. Впрочем, ее современные Ultra-смартфоны весьма далеки от совершенства и даже могут быть опасными для здоровья своих владельцев.

То, что Apple побеждает, отчетливо видно на примере мобильного рынка Китая, одного из крупнейших в мире. Именно в КНР расположены почти все крупнейшие производители Android-смартфонов, но в то же время в этой стране дебютировавшая в сентябре 2025 г. серия смартфонов iPhone 17 к маю 2026 г. достигла 20 млн активаций. Причем около 10 млн из них приходится только на iPhone 17 Pro Max – самый дорогой смартфон в линейке, цены на который за последние полгода, тем не менее, не выросли.