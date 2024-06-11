Поставщик «железа» опротестовывает в ФАС ее собственную многомиллионную закупку

На закупку Федеральной антимонопольной службы компания «Абитон» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Причиной жалобы послужили ошибки в техническом задании.



Жалоба на закупку ФАС

Как выяснил CNews, Научно-производственная компания «Абитон» пытается отменить закупку оборудования для создания комплексной системы обеспечения информационной безопасности Федеральной антимонопольной службы.

Жалобу подали 3 июня 2024 г. Причинами жалобы стали ошибки в техническом задании. При этом получается так, что ФАС будет рассматривать жалобу на собственную закупку.

Данный тендер был опубликован 27 мая 2024 г. на сайте госзакупок. Выбор поставщика должен был состояться 4 июля, но на данный момент приостановлен из-за поданной жалобы. Начальная сумма контракта составила 270,4 млн руб.

Image by xspline on Pixabay ФАС будет рассматривать жалобу на собственную закупку

Закупка проводится с целью повышения защищенности информационных систем и ИТ инфраструктуры ФАС России. Для этих целей Служба хотела закупить аппаратно программные комплексы шифрования, серверное оборудование, источники бесперебойного питания, ПО и ОС.

Суть жалобы

«Абитон» подал жалобу на закупку из-за несоответствия некоторых технических характеристик в техническом задании и в списке на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк А», а именно: в техническом задании для сервера указаны следующие требование о максимальном количество процессоров — не менее одного, а на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк А» в структурированной форме указано значение в четыре процессора.

На «Сбербанк А» сайте указаны технические требования к телекоммуникационному шкафу, такие как «Полезная глубина» и «Ширина», которые отсутствуют в техническом задании. Также Служба ошиблась с подсчетом количества закупаемых серверов, указав на сайте неверное значение.

Подробнее о закупке ФАС

Службе требовались сервера формата Rack Mount для монтажа в монтажный серверный шкаф стандарта 19 дюймов, минимум с двумя 20 ядерными процессорами частотой в 2,1 ГГц, кэш-памятью в 35 МБ и 40 потоками. В серверах должно быть установлено восемь модулей DDR4 оперативной памяти, суммарным объемом минимум в 256 ГБ и частотой 3200 МГц.

В системе должно быть установлено не менее двух твердотельных накопителей SSD объемом 480 ГБ, которые ежедневно подвергаются как минимум одной перезаписи всего объема в течение гарантийного срока. Кроме того, необходимо иметь не менее четырех твердотельных накопителей SSD типа SAS емкостью от 3840 ГБ, которые также подвергаются ежедневной перезаписи в течение гарантийного срока не менее четырех штук. Количество установленных шпиндельных жестких дисков HDD объемом не менее 18 ТБ с минимальной скоростью вращения в 7200 оборотов в минуту должно быть не менее четырех. Кроме того, система должна поддерживать возможность "горячей" замены всех видов накопителей.

В техническом задании также указано требование к операционным системам. Они должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Из самых популярных это: Astra Linux, «Альт» и «Рэд ОС». Также в составе ОС должны быть встроены сертифицированные средства виртуализации, обеспечивающие доверенную загрузку виртуальных машин, контроль целостности, регистрацию событий, управление доступом и другие функции безопасности, резервное копирование виртуальных машин и идентификацию пользователей. И контейнеризации, обеспечивающие изоляцию контейнеров, контроль целостности контейнеров и их образов, регистрацию событий безопасности, идентификацию и аутентификацию пользователей.