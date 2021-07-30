Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности

Новые Xeon для рабочих станций

Intel представила процессоры Xeon W-3300 для рабочих станций. Линейка закрывает поколение Ice Lake (10 для Intel Core и третье для Xeon Scalable). Входящие в нее CPU предлагают до 38 ядер на базе микроархитектуры Sunny Cove, теплопакет до 270 Вт и поддержку оперативной памяти объемом до 4 ТБ.

Серия Xeon W-3300 призвана заменить существующую линейку Xeon W-3200 (семейство Cascade Lake). По данным Intel, новые процессоры способны выполнять до 19% больше операций за такт (IPC). Помимо обновленной микроархитектуры, чипы Xeon W-3300 имеют больше ядер и линий PCIe по сравнению с предшественниками. Максимальная тактовая частота (в режиме Turbo Boost для одного ядра) достигает 4 ГГц. Кроме того, увеличение количества ядер сказалось на энергопотреблении и тепловыделении: если процессоры Cascade Lake ограничивались TDP на уровне 255 Вт, то у топовых Xeon W-3300 данный показатель составляет 270 Вт.

Стоит также отметить, что Xeon W-3300 – первые процессоры Intel, нацеленные на сегмент рабочих станций, выпускающиеся по техпроцессу 10 нанометров. Впрочем, как ранее сообщил CNews, Intel решила отказаться от «нанометров» в номенклатуре своих техпроцессов, поскольку старая схема именования, опирающаяся на физический размер транзистора, устарела и малоинформативна.

Спецификации линейки процессоров Intel Xeon W-3300

Модель процессора Ядра / Потоки Базовая частота (ГГц) Одно ядро в турбо-режиме (ГГц) Все ядра в турбо-режиме (ГГц) Кеш-память второго уровня (MБ) Линии PCIe 4 TDP (Вт) Макс. объем памяти (ТБ) Поддержка памяти Рекомендованная цена ($) Xeon W-3375 38 / 76 2,5 4 3,3 57 64 270 4 8 Channel DDR4-3200 4 499 Xeon W-3365 32 / 64 2,7 4 3,5 48 64 270 4 8 Channel DDR4-3200 3 499 Xeon W-3345 24 / 48 3 4 3,7 36 64 250 4 8 Channel DDR4-3200 2 499 Xeon W-3335 16 / 32 3,4 4 3,7 24 64 250 4 8 Channel DDR4-3200 1 299 Xeon W-3323 12 / 24 3,5 4 3,7 21 64 220 4 8 Channel DDR4-3200 949

Источник: Intel

Как и его серверные «собратья» Xeon Scalable третьего поколения, семейство Xeon W-3300 предназначены для установки в материнские платы с разъемом LGA4189 и чипсетом C21A. Все модели линейки W-3300 поддерживают 64 линии PCIe 4.0, до 4 ТБ оперативной памяти DDR4-3200 с функцией коррекции ошибок (ECC). В связке с чипсетом C21A обеспечивается поддержка интерфейсов Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4.

По сравнению с Xeon Scalable третьего поколения, в которую входят процессоры с числом ядер вплоть до 40, W-3300 ограничивается максимум 38. Конфигурация кэш-памяти у чипов обоих семейств практически идентичная: по 1,5 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро. Исключение составляет наиболее «бюджетная» модель W-3323, которая может похвастаться 1,75 кэша на ядро (за счет наименьшего количество ядер среди всех представителей линейки).

Флагманская модель в линейке – Xeon W-3375 – включает 38 ядер (76 потоков) и 57 МБ кэш-памяти третьего уровня. У этого процессора достаточно скромная базовая тактовая частота в 2,5 ГГц, однако все его ядра могут одновременно разгоняться до 3,3 ГГц в режиме Turbo Boost. TDP чипа – 270 Вт.

Что касается цен, процессор начального уровня в составе новой линейки Intel – 12-ядерный Xeon W-3323 – обойдется покупателю в $949, а за 38-ядерный флагман Xeon W-3375 придется отдать уже $4,4 тыс. Для сравнения: 16-ядерные Threadripper Pro 3955WX и 3995WX компании AMD, выпущенные в июле 2020 г., доступны по цене $1,149 тыс. и $5,489 тыс. соответственно.

Сравнение производительности Intel W-3300 и AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

По данным Intel, Xeon W-3365 быстрее AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX, который тоже имеет 32 ядра (64 потока), но отличается более высокой частотой, более вместительным кэшем и на 10 Вт увеличенным теплопакетом. Разница в производительности может достигать 47% в пользу новинки Intel в тестах SPECworkstation 3.1. Однако, как отмечает Tom’s Hardware, к данному заявлению, вероятно, стоит отнестись с долей скепсиса, поскольку конфигурация «железа» в тестах, на которые ссылается Intel, не была идентичной для чипов Intel и AMD.

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Сравнение спецификаций процессоров Intel Xeon-W 3300 и AMD Threadripper Pro 3000

Модель процессора Intel Xeon W-3375 Intel Xeon W-3365 Intel Xeon W-3345 AMD Threadripper Pro 3995WX AMD Threadripper Pro 3975WX Техпроцесс 10 нм 10 нм 10 нм 7 нм 7 нм Ядра / потоки 38 / 76 32 / 64 24 / 48 64 / 128 32 / 64 Максимальная частота 4 4 4 4,2 4,2 Объем кеш-памяти второго уровня (МБ) 57 48 36 256 128 Число линий PCIe 4 64 64 64 128 128 TDP (Вт) 270 270 250 280 280 Рекомендованная цена ($) 4 499 3 499 2 499 5 489 2 749

Американская Puget Systems, которая занимается сборкой рабочих станций на заказ, провела ряд собственных тестов с целью выяснить, как новая линейка Intel смотрится на фоне конкурирующих чипов AMD: 64-ядерного TR Pro 3995WX и 32-ядерного 3975WX.

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Согласно результатам испытаний, практически во всех тестах новинки Intel либо уступили продуктам AMD, либо продемонстрировали сопоставимую производительность. Едва ли не единственный бенчмарк, в котором Xeon W-3300 лидировали безоговорочно, это HPL Linpack.

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Любопытно, что дабы «выжать максимум» из чипов Intel под ОС Windows, специалистам Puget пришлось вручную переключать схему управления питанием со «Сбалансированной» на «Высокую производительность». Именно при использовании последней процессоры W-3300 смогли раскрыться.

В середине июля 2021 г. CNews писал о том, что настольные процессоры Intel по результатам тестирования в бенчмарке Master Lu оказались менее производительными в сравнении с продукцией AMD. Отставание в результатах существенное, но Intel отыгралась на тестировании чипов для ноутбуков, взяв в нем первое место.

