Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности

Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давностиIntel выпустила первые процессоры Xeon для мощных компьютеров – рабочих станций, которые производятся по 10-нанометровому технологическому процессу. В серию чипов W-3300 вошли пять моделей, которые предлагают до 38 физических ядер, тактовую частоту до 4 ГГц в «турбо-режиме» по цене от $949 до $4,4 тыс. Результаты тестов разнятся: по версии Intel новинки обходят конкурирующую серию AMD Ryzen Threadripper Pro 3000 по проивзодительности. У Puget Systems, в другой линейке тестов, в подавляющем большинстве случаев побеждают процессоры AMD, а для того, чтобы заставить детище Intel выдавать максимум, специалистам пришлось вручную переключать схемы питания в Windows.
Новые Xeon для рабочих станций
Intel представила процессоры Xeon W-3300 для рабочих станций. Линейка закрывает поколение Ice Lake (10 для Intel Core и третье для Xeon Scalable). Входящие в нее CPU предлагают до 38 ядер на базе микроархитектуры Sunny Cove, теплопакет до 270 Вт и поддержку оперативной памяти объемом до 4 ТБ.
Серия Xeon W-3300 призвана заменить существующую линейку Xeon W-3200 (семейство Cascade Lake). По данным Intel, новые процессоры способны выполнять до 19% больше операций за такт (IPC). Помимо обновленной микроархитектуры, чипы Xeon W-3300 имеют больше ядер и линий PCIe по сравнению с предшественниками. Максимальная тактовая частота (в режиме Turbo Boost для одного ядра) достигает 4 ГГц. Кроме того, увеличение количества ядер сказалось на энергопотреблении и тепловыделении: если процессоры Cascade Lake ограничивались TDP на уровне 255 Вт, то у топовых Xeon W-3300 данный показатель составляет 270 Вт.
Стоит также отметить, что Xeon W-3300 – первые процессоры Intel, нацеленные на сегмент рабочих станций, выпускающиеся по техпроцессу 10 нанометров. Впрочем, как ранее сообщил CNews, Intel решила отказаться от «нанометров» в номенклатуре своих техпроцессов, поскольку старая схема именования, опирающаяся на физический размер транзистора, устарела и малоинформативна.
|Модель процессора
|Ядра / Потоки
|Базовая частота (ГГц)
|Одно ядро в турбо-режиме (ГГц)
|Все ядра в турбо-режиме (ГГц)
|Кеш-память второго уровня (MБ)
|Линии PCIe 4
|TDP (Вт)
|Макс. объем памяти (ТБ)
|Поддержка памяти
|Рекомендованная цена ($)
|Xeon W-3375
|38 / 76
|2,5
|4
|3,3
|57
|64
|270
|4
|8 Channel DDR4-3200
|4 499
|Xeon W-3365
|32 / 64
|2,7
|4
|3,5
|48
|64
|270
|4
|8 Channel DDR4-3200
|3 499
|Xeon W-3345
|24 / 48
|3
|4
|3,7
|36
|64
|250
|4
|8 Channel DDR4-3200
|2 499
|Xeon W-3335
|16 / 32
|3,4
|4
|3,7
|24
|64
|250
|4
|8 Channel DDR4-3200
|1 299
|Xeon W-3323
|12 / 24
|3,5
|4
|3,7
|21
|64
|220
|4
|8 Channel DDR4-3200
|949
Источник: Intel
Как и его серверные «собратья» Xeon Scalable третьего поколения, семейство Xeon W-3300 предназначены для установки в материнские платы с разъемом LGA4189 и чипсетом C21A. Все модели линейки W-3300 поддерживают 64 линии PCIe 4.0, до 4 ТБ оперативной памяти DDR4-3200 с функцией коррекции ошибок (ECC). В связке с чипсетом C21A обеспечивается поддержка интерфейсов Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4.
По сравнению с Xeon Scalable третьего поколения, в которую входят процессоры с числом ядер вплоть до 40, W-3300 ограничивается максимум 38. Конфигурация кэш-памяти у чипов обоих семейств практически идентичная: по 1,5 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро. Исключение составляет наиболее «бюджетная» модель W-3323, которая может похвастаться 1,75 кэша на ядро (за счет наименьшего количество ядер среди всех представителей линейки).
Флагманская модель в линейке – Xeon W-3375 – включает 38 ядер (76 потоков) и 57 МБ кэш-памяти третьего уровня. У этого процессора достаточно скромная базовая тактовая частота в 2,5 ГГц, однако все его ядра могут одновременно разгоняться до 3,3 ГГц в режиме Turbo Boost. TDP чипа – 270 Вт.
Что касается цен, процессор начального уровня в составе новой линейки Intel – 12-ядерный Xeon W-3323 – обойдется покупателю в $949, а за 38-ядерный флагман Xeon W-3375 придется отдать уже $4,4 тыс. Для сравнения: 16-ядерные Threadripper Pro 3955WX и 3995WX компании AMD, выпущенные в июле 2020 г., доступны по цене $1,149 тыс. и $5,489 тыс. соответственно.
Сравнение производительности Intel W-3300 и AMD Ryzen Threadripper Pro 3000
По данным Intel, Xeon W-3365 быстрее AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX, который тоже имеет 32 ядра (64 потока), но отличается более высокой частотой, более вместительным кэшем и на 10 Вт увеличенным теплопакетом. Разница в производительности может достигать 47% в пользу новинки Intel в тестах SPECworkstation 3.1. Однако, как отмечает Tom’s Hardware, к данному заявлению, вероятно, стоит отнестись с долей скепсиса, поскольку конфигурация «железа» в тестах, на которые ссылается Intel, не была идентичной для чипов Intel и AMD.
|Модель процессора
|Intel Xeon W-3375
|Intel Xeon W-3365
|Intel Xeon W-3345
|AMD Threadripper Pro 3995WX
|AMD Threadripper Pro 3975WX
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|10 нм
|7 нм
|7 нм
|Ядра / потоки
|38 / 76
|32 / 64
|24 / 48
|64 / 128
|32 / 64
|Максимальная частота
|4
|4
|4
|4,2
|4,2
|Объем кеш-памяти второго уровня (МБ)
|57
|48
|36
|256
|128
|Число линий PCIe 4
|64
|64
|64
|128
|128
|TDP (Вт)
|270
|270
|250
|280
|280
|Рекомендованная цена ($)
|4 499
|3 499
|2 499
|5 489
|2 749
Американская Puget Systems, которая занимается сборкой рабочих станций на заказ, провела ряд собственных тестов с целью выяснить, как новая линейка Intel смотрится на фоне конкурирующих чипов AMD: 64-ядерного TR Pro 3995WX и 32-ядерного 3975WX.
Согласно результатам испытаний, практически во всех тестах новинки Intel либо уступили продуктам AMD, либо продемонстрировали сопоставимую производительность. Едва ли не единственный бенчмарк, в котором Xeon W-3300 лидировали безоговорочно, это HPL Linpack.
Любопытно, что дабы «выжать максимум» из чипов Intel под ОС Windows, специалистам Puget пришлось вручную переключать схему управления питанием со «Сбалансированной» на «Высокую производительность». Именно при использовании последней процессоры W-3300 смогли раскрыться.
В середине июля 2021 г. CNews писал о том, что настольные процессоры Intel по результатам тестирования в бенчмарке Master Lu оказались менее производительными в сравнении с продукцией AMD. Отставание в результатах существенное, но Intel отыгралась на тестировании чипов для ноутбуков, взяв в нем первое место.