Топовые процессоры Intel оказались медленнее чипов AMD

Настольные процессоры Intel по результатам тестирования в бенчмарке Master Lu оказались менее производительными в сравнении с продукцией AMD. Отставание в результатах существенное, но Intel отыгралась на тестировании чипов для ноутбуков, взяв в нем первое место.

AMD выбилась в лидеры

Процессоры AMD взяли планку первенства по производительности, обогнав чипы Intel в бенчмарке Master Lu. Авторы теста опубликовали подробное сравнение современных моделей CPU обеих компаний, согласно которому продукция AMD занимает первые четыре места в рейтинге.

Абсолютным лидером оказался AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами, набравший более 1,718 млн баллов. На втором месте находится 32-ядерный Ryzen Threadripper 3970X с 1,271 млн баллов. Линейка Threadripper у AMD предназначена для использования в рабочих станциях и высокопроизводительных домашних компьютерах.

В топ-10 процессоры Intel сумели удержать пятое, седьмое, девятое и десятое места. На пятой строчке находится Intel Core i9-10980XE с результатом около 916 тыс. баллов. Это пригодный для экстремального разгона 14-нанометровый чип, выпущенный в IV квартале 2019 г. и имеющий в своем арсенале 18 вычислительных ядер.

Процессоры AMD совершили гигантский скачок в своем развитии

Впереди Core i9-10980XE оказались 16-ядерный Ryzen 9 5950X с результатом около 1,053 млн баллов. За ним следует 24-ядерный Threadripper 3960Х с 1,017 млн баллов.

Всего в рейтинге участвовало 30 настольных процессоров. Intel, уступив AMD первые четыре места, решила взять количеством – ее процессоров здесь 19 против 11 у AMD. Другое дело, что больше трети Intel Core оказались в самом конце списка – они занимают последние восемь строчек в нем.

Следует также отметить, что первые 30 самых производительных процессоров Intel и AMD, относятся всего к семи линейкам. Это Ryzen 3000 и 5000, Threadripper 2000 и 3000, а также Core седьмого, десятого и одиннадцатого поколений.

Intel – тоже победитель

Аналогичный рейтинг авторы бенчмарка Master Lu составили и для мобильных процессоров, предназначенных для установки в ноутбуки. Здесь Intel удалось выбиться в лидеры благодаря своему Core i7-11800H с 667 тыс. баллов.

В топ-5 это единственный чип Intel, а в топ-10 их всего четыре. В общем зачете перевеса ни у кого нет – по 15 процессоров с каждой противоборствующей стороны. У Intel здесь опять три поколения чипов (девятое, десятое и одиннадцатое), AMD же представлена двумя линейками – Ryzen 4000 и 5000.

Intel хоть и заняла первое место, но в топ-10 она не доминирует

По количеству заработанных баллов лидирующий Core i7-11800H значительно оторвался от преследующего его Ryzen 9 5900HX. Тот набрал почти 584,7 тыс. очков. Отставание других представителей топ-5 не такое сильное: 561,7 тыс. баллов у Ryzen 9 5900HS (третье место), 551,6 тыс. у Ryzen 7 5800H (четвертое место) и 532,5 тыс. у Ryzen 7 5800HS (замыкает первую пятерку).

Доли рынка не равны

По словам разработчиков Master Lu, AMD удалось добиться столь высоких показателей благодаря своему ускоренному развитию за последние несколько лет. Этого хватило, чтобы ее процессоры были производительнее многих конкурентов Intel, но на продажах это пока не сказывается.

По количеству проданных процессоров для ПК Intel - безоговорочный лидер

Авторы синтетического теста сравнили доли обеих компаний на рынке процессоров для ПК, и признали Intel абсолютным лидером. Несмотря на все старания, AMD пока не может преодолеть планку в 30%.

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Начиная со II квартала 2020 г. самым лучшим кварталом для AMD был III квартал 2020 г., когда она удерживала 25,34% рынка. В следующем квартале она упала 21,88%, но затем начала расти. По итогам II квартала 2021 г. она составила 25,21% против 74,79% у Intel.

AMD постепенно усиливает давление на конкурента

Портал Statista приводит несколько иную статистику. Согласно его данным, начиная со II квартала 2018 г. доля AMD в сегменте процессоров для ПК постоянно растет. Если на тот период она составляла 20,7%, то в I квартале 2021 г. она выросла до 39,4%. Доля Intel за тот же период времени сократилась с 79,1% до 60,6%.

Intel готовится к реваншу

Неудачи Intel и постепенный проигрыш AMD может быть косвенно связан с бывшим гендиректором компании Робертом Своном (Robert Swan). Он возглавил Intel в феврале 2019 г. и освободил пост СЕО в феврале 2021 г.

За эти два года Intel сделала ряд шагов, не способствующих укреплению ее позиций. В частности, она упустила крупного клиента в лице компании Apple, которая отказалась от ее процессоров в июне 2020 г.

Новый этап бесконечной битвы Intel и AMD не за горами

Тот же Роберт Свон в октябре 2020 г. заявлял о важности 14-нанометрового техпроцесса для Intel. Он утверждал, что именно эта топология приносит Intel больше всего денег, а 10 нм, которую она освоила в августе 2019 г., до сих пор требует больших финансовых вливаний. При этом процессоры AMD больше двух лет выпускаются по 7-нанометровым нормам на фабрике компании TSMC.

В феврале 2021 г. Intel возглавил ее ветеран – Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), проработавший в ней более 30 лет. Он сразу принялся возрождать компанию и в марте 2021 г. озвучил стратегию по ее развитию на несколько лет вперед. В нее входят как минимум строительство новых современных заводов и партнерство с другими производителями чипов, в том числе и с упомянутой TSMC.

Гелсингер также начал возвращать штат Intel специалистов с многолетним стажем работы в ней. С января по июнь 2021 г. включительно он привел Гленна Хилтона (Glenn Hinton, стаж в Intel 34 годаЮ принимал участие в разработке суперскалярной архитектуры P6 и первого суперскалярного микропроцессора Intel i960 CA) и Сунила Шеноя (Sunil Shenoi, работал в Intel 33 года). В июле 2021 г. Гелсингер переманил Шломит Вайс (Shlomit Weiss), при непосредственном участии которой велась разработка чипов серии Sandy Bridge. Она работала в Intel на протяжении 28 лет.