Сборщики ПК жалуются: AMD завалила рынок процессорами, которые вообще не работают

Новейшие процессоры AMD выходят из строя в несколько раз чаще чипов Intel. К такому выводу пришла компания по сборке кастомных ПК PowerGPU – она утверждает, что уровень брака в новых процессорах AMD достигает 6%, да и материнский платы на свежих чипсетах AMD 500 надежностью не отличаются. Больше всего нареканий вызвал флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 5950X, а среди чипов Intel PowerGPU за 22 года обнаружила лишь один бракованный чип.

Брак поставлен на поток

Компанию AMD уличили в чрезмерно высоком проценте бракованных экземпляров ее новейших процессоров Ryzen серии 5000. Обвиняют ее в этом специалисты компании PowerGPU, занимающейся сборкой кастомизированных настольных ПК. По их словам, огромное количество новых процессоров AMD не работают прямо из коробки, то есть они изначально бракованные, а некоторые рабочие экземпляры начинают некорректно функционировать спустя некоторое время использования в сборках.

Сотрудники PowerGPU подсчитали, что из партии топовых процессоров AMD Ryzen 9 5950X, состоящей из 50 чипов, отказались работать восемь CPU, из 50 Ryzen 9 5900X бракованных оказалось четыре чипа, и столько же было в партии Ryzen 7 5800X из 100 штук. Заметно меньше брака оказалось среди Ryzen 5 5600X – компания заказала 120 таких процессоров, и лишь три из них не запустились после сборки ПК.

Статистика не в пользу AMD

В общей сложности, согласно предоставленным PowerGPU данным, из 320 закупленных ею процессоров AMD 19 оказались нерабочими, а это около 5,9% от общего их количества. Специалисты компании также обратили внимание, что чем производительнее процессор, тем выше процент брака.

Самый производительный процессор в новой линейке AMD оказался, по версии PowerGPU, еще и самым некачественным

В PowerGPU подчеркнули, что они собирают свои ПК не только на AMD, но и на Intel, но в случае с последней им попался лишь один нерабочий процессор за всю историю существования компании. Насколько это заявление близко к правде, остается неизвестным, но компания занимается сборкой компьютеров с 1999 г. «До выхода линейки Ryzen 5000 мы собирали 80% компьютеров на Intel и 20% – на AMD», – сообщили в компании.

Единственным, по заверениям сотрудников PowerGPU, бракованным процессором Intel стал Core i7-9700K, поступивший в продажу в IV квартале 2018 г. и выпускающийся по 14-нанометровому техпроцессу. Это восьмиядерный процессор с восемью потоками (то есть без Hyper Threading), работающий на частоте от 3,6 до 4,9 ГГц. Для сравнения, AMD Ryzen 9 5950X, на который от специалистов PowerGPU поступило больше всего нареканий, вышел в октябре 2020 г. и предлагает пользователям 16 ядер, 32 потока, тактовую частоту от 3,4 до 4,9 ГГц и 7-нанометровый техпроцесс.

Причина не установлена

В PowerGPU утверждают, что сталкиваются с браком не только в процессорах AMD, но и в материнских платах сторонних производителей. Они упоминают модели плат на чипсетах сети AMD 500, в частности, на базе В550 и Х570 – по их подсчетам, каждую неделю им попадаются от трех до пяти неработающих плат на этих наборах логики.

Публикация PowerGPU в Twitter

Что именно влияет на столь высокий, по утверждению PowerGPU, процент брака среди продукции AMD, пока остается неизвестным. Следует отметить, что у нее, в отличие от Intel, в настоящее время нет собственных заводов, и выпуск всей своей 7-нанометровой полупроводниковой продукции она заказывает у тайваньской TSMC, одной из первых в мире освоивших 5-нанометровый техпроцесс и готовящейся к переходу на 3 нм.

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Intel, в свою очередь, в августе 2019 г. освоила 10-нанометровые нормы производства на собственных фабриках, но, как сообщал CNews, все еще держится за 14 нанометров, обосновывая это финансовой выгодой. Тем не менее, в обозримом будущем она тоже может обратиться к TSMC за помощью в выпуске ее чипов по современным технологиям. Такой прогноз в январе 2021 г. озвучили аналитики TrendForce – они считают, что первыми CPU Intel, которые сойдут с конвейера TSMC, станут 5-нанометровые Core i5.

Другие подтверждения

О многочисленных бракованных чипах AMD говорят и другие сборщики. На жалобу PowerGPU обратил внимание инсайдер harukaze5719 – в своем Twitter он написал, что связался с корейской компанией по сборке ПК (ее название не раскрывается), и та тоже подтвердила факт наличия проблем с новыми Ryzen и материнскими платами на В550 и Х570. В то же время ее представители назвали указанный PowerGPU уровень брака «нелепым» (ridiculous), заявив, что не стоит делать такие выводы по выборке из трех сотен процессоров.

Доводы PowerGPU убедили не всех

Сама AMD на сообщения PowerGPU о высоком проценте брака в ее продукции на момент публикации материала не отреагировала, но это не первый раз, когда об ее устройствах отзываются в таком ключе. Например, в августе 2020 г. крупный немецкий ритейлер компьютерного «железа» Mindfactory составил статистику возврата видеокарт на базе GeForce (Nvidia) и Radeon (AMD).

Согласно этому отчету, Mindfactory реализовал 44,1 тыс. видеокарт Radeon различных производителей и почти 76,3 GeForce (за какой именно период времени собрана статистика, в отчете не сказано). При этом из-за тех или иных аппаратных проблем покупатели вернули ритейлеру 1607 видеокарт Nvidia и 1452 ускорителя AMD, то есть 2,1% и 3,3% всех проданных карт соответственно. С учетом суммарного объема продаж, карты AMD, согласно подсчетам немецкого ретейлера, выходили из строя в полтора раза чаще.