Импортозамещение не нужно? Российские цены на ПК и комплектующие падают, дефицита на них нет

Рынок компьютерной техники России встает с колен после первых санкций. Импорт техники по-прежнему доступен, дефицита не возникло, к тому же на некоторые товары цены начали снижаться. Как долго это продлится, представители российского ритейла прогнозировать не берутся.

Трагедии не случилось

Прогнозы по жесткому дефициту иностранных компьютеров и комплектующих России в течение двух месяцев после начала спецоперации на Украине не оправдались. Как пишут «Известия», поставки компьютерной техники в Россию продолжаются, несмотря на все санкции и на гордый уход американских, корейских, китайских и тайваньских производителей ПК, ноутбуков и комплектующих.

Более того, по информации издания, на некоторые позиции цены после стремительного взлета в марте 2022 г. начали снижаться. Ряд устройств и вовсе стоят дешевле, чем в феврале и марте 2022 г., хотя после ввода самых первых санкций многие сети поспешили задрать цены на свой ассортимент. Первой это сделала сеть DNS, в одночасье повысив цены на 30%.

Многочисленные удары по экономике России извне сопровождались падением курса рубля в бездну – он установил исторический антирекорд, против отметку в 120 руб. за один американский доллар. На момент публикации материала эта проблема была решена – курс доллара на 11 мая 2022 г. составлял 68,84 руб. (по Центробанку), а это – уровень «доковидного» февраля 2020 г.

Мнение рынка

Крупные сети распространения подтвердили изданию, что часть проблем с поставками ПК и комплектующих удалось решить. Впрочем, это не касается трудностей с логистикой, да и санкции иностранные государства отменять не спешат.

Проблем с покупкой нового ПК или нехваткой денег на него у россиян пока не возникает

По информации представителей сети «М.Видео-Эльдорадо», поставки из-за рубежа в настоящее время продолжаются. «В текущей ситуации мы адаптируем бизнес-процессы относительно доступа к глобальным поставкам и взаимодействия с вендорами, – заявили «Известиям» представители сети. – Сейчас у нас достаточный запас по ноутбукам и другой компьютерной технике, чтобы в полном объеме удовлетворить покупательский спрос, и он пополняется».

Электронный дискаунтер «Ситилинк», принадлежащий крупному российскому ИТ-дистрибьютору Merlion, обратил внимание на то, что производители «железа» в настоящее время заняты постройкой новых логистических цепочек, чтобы иметь возможность ввозить свою продукцию в Россию. Какие именно компании готовы пойти на это, несмотря на санкции, в ритейлере не уточнили.

«Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются, – заверили издание представители «Ситилинка». – Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем».

Цены спланировали вниз

Аналитики издания отметили, что цены даже на санкционные товары начали снижаться. Как известно, в марте 2022 г. AMD и Intel приостановили поставки своих чипов в Россию, а немного позже Intel и вовсе ушла с российского рынка. Однако компьютер на AMD Ryzen серии 5000 с видеокартой AMD Radeon RX 6600 или Nvidia GeForce RTX 3060 (Nvidia тоже сбежала из России) стоит в пределах 135 тыс. руб. Это примерно на 10 тыс. руб. дороже, нежели в первой половине февраля 2022 г., когда еще не было ни спецоперации, ни санкций.

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В данном случае речь идет о самостоятельной сборке системного блока. Однако полностью готовые к использованию ПК тоже стоят примерно столько же, сколько и в начале февраля 2022 г., с небольшим перекосом в большую сторону.

Запас – всему голова

Регулярные кризисы приучили россиян заранее делать запасы товаров, которые потенциально могут стать дефицитом. По той же схеме работают и российские ритейлеры – они располагают своими запасами техники тех производителей, что решили временно забыть о существовании российского рынка.

Так поступила, к примеру, тайваньская компания Asus, притом еще в середине марта 2022 г., однако ее техника по-прежнему находится в свободной продаже. Как сообщили изданию представители «М.Видео-Эльдорадо», ее запасы «были сделаны более чем солидные».

Власти помогают по мере сил

Со стороны российских властей тоже поступает помощь, нацеленная на недопущение возникновения в стране дефицита техники, в том числе и компьютеров. Речь идет о «параллельном» или «сером» импорте, под которым подразумевается ввоз на территорию России товаров без разрешения правообладателя.

«Серый» импорт существовал в России и до санкций, но в сравнительно небольших масштабах. Еще в конце марта 2022 г. власти официально дали добро на него, а немного позже отменили штрафы за отсутствие на ввозимой электронике российских приложений.

В конце апреля 2022 г. власти составили список из нескольких сотен иностранных брендов, отказавшихся работать на российском рынке. В списке есть и производители гаджетов – Apple, Sony, Lenovo, а также Dell, HP, Samsung, Xerox, Nokia и др.