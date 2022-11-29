В России вопреки санкциям радикально подешевели комплектующие для ПК. В чем причина

В российской рознице замечено невероятно стремительное удешевление комплектующих. Цены на оперативную память за год снизились на 15%, а на видеокарты, в зависимости от модели и ритейлера, на 15-50%. Дорожают теперь только материнские платы и жесткие диски, но HDD почти никому не нужны – почти все россияне перешли на SSD, которые ввиду их переизбытка тоже перманентно теряют в цене.

Аномальный ритейл

В ноябре 2022 г. в России зафиксировано парадоксальное снижение цен на некоторые комплектующие для ПК, пишет «Коммерсант». Компьютерное «железо» дешевеет, несмотря на западные санкции, уход иностранных производителей и необходимость завоза из продукции по параллельному импорту, усложняющему логистику и провоцирующему рост цен.

Сильнее всего в России подешевели видеокарты среднего ценового сегмента – самые востребованные среди российских пользователей. Бюджетные ускорители «не тянут» современные игры, а производительность топовых карт избыточна для большинства игр и повседневных задач.

Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», в ноябре 2022 г. видеокарты среднего уровня, стоящие от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб., подешевели приблизительно на 40% год к году. Если не привязываться к среднему сегменту, то падение цен составило 15-40%. «Цены в ноябре (2022 г. – прим. CNews) в зависимости от категории снизились год к году на 15-40%, – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо». – Наибольшее снижение у видеокарт из среднего ценового сегмента, на что в том числе оказал влияние рост доступности видеокарт RTX 3000-серии, позитивная динамика есть также и относительно других осенних месяцев».

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В Ozon CNews сообщили о 50-процентном удешевлении видеокарт год к году в ноябре 2022 г. Представители маркетплейса добавили также, что по сравнению с октябрем 2022 г. ускорители упали в цене на 5-10% в зависимости от модели и производителя. «Одной из причин этого стал релиз новых моделей 4080 и 4090. Они уже представлены на маркетплейсе наравне с предыдущими поколениями видеокарт», сообщили CNews представители Ozon.

Память – больше не роскошь

На фоне падения цен на видеокарты растут и их продажи – в Ozon по итогам ноября 2022 г. они подскочили на 12% год к году. В «М.Видео-Эльдорадо» спрос на карты за три недели ноября 2022 показал двухзначную позитивную динамику относительно средних показателей сентября-октября 2022 г., рассказали CNews представители ритейлера. «Драйверами являются интерес к геймингу и самостоятельной сборке, инерционный спрос в рамках апгрейда пользователями своих ПК и ноутбуков, а также приближающиеся праздники», – добавили они.

В Ozon также зафиксирован всплеск продаж планок оперативной памяти – на 40% год к году. В данном случае неясно, чем это обусловлено, но точно не ценой – по словам представителей маркетплейса, стоимость модулей ОЗУ для ПК и ноутбуков в последнее время не падала.

В «М.Видео-Эльдорадо» немного другая статистика. Представители ритейлера сообщили изданию, что стоимость планок RAM снизилась в среднем на 15%. Причины, опять же, не установлены.

Хвала несуществующим деньгам

Падение цен на видеокарты в России – это следствие обвала мирового криптовалютного рынка. Биткоин, главная виртуальная валюта мира, на момент публикации материала стоила в пределах $16,5 тыс., тогда как всего год назад, в ноябре 2021 г. он оценивался приблизительно в $70 тыс. Нынешний результат – это откат до уровня ноября 2017 г., то есть на пять лет назад.

Обычные пользователи, не связанные с майнингом, ликуют, видя этот график. Он означает, что цены на «железо» продолжат падать

Биткоин всегда тянет за собой другие криптовалюты – если он дорожает, то дорожают и они, и наоборот. А связь между токенами и видеокартами простая – именно видеоускорители оказались наиболее пригодными устройствами для майнинга криптовалюты. В период кратковременного расцвета биткоина и других виртуальных валют майнеры смели с полок магазинов все более-менее производительные карты, что привело к их дефициту и росту цен.

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Сейчас ситуация обратная – биткоин резко подешевел, в результате чего доходы одних майнеров приблизились к нулю, а других – и вовсе оказались отрицательными. Как сообщал CNews, многие компании, построившие свой бизнес на майнинге, теперь вынуждены по бросовым ценам распродавать свое даже новое оборудование, лишь бы покрыть многомиллионные долги.

На вторичном рынке видеокарт теперь тоже раздолье . Но почти продающиеся сейчас все подержанные ускорители участвовали в майнинге

Но обвал биткоина – лишь одна из двух причин изобилия видеокарт в рознице и на вторичном рынке и их дешевизны. Вторая – это изменения в работе блокчейна Ethereum – второй по популярности и стоимости криптовалюты после биткоина. Переход на новые алгоритмы работы блокчейна сделал видеокарты бесполезными для майнинга Ethereum – теперь от их количества и суммарной производительности здесь не зависит ровным счетом ничего.

Есть к чему стремиться

Россияне, наблюдающие за тем, как видеокарты и планки оперативной памяти становятся все более доступными, несмотря на все происки Запада, могли не заметить удорожания других критически важных комплектующих. По словам источников «Коммерсанта», за последний год в России подорожали материнские платы – из-за параллельного импорта их цена увеличилась, в среднем, на 20%.

За жесткие диски также придется выложить больше денег, чем годом ранее – они подорожали на 13%. С другой стороны, HDD как таковые уже давно не интересуют подавляющее большинство потребителей. CNews писал, что их продажи в 2022 г. падают с катастрофической скоростью, поскольку пользователи сделали свой выбор в пользу более быстрых и более надежных твердотельных накопителей.

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Последние, к слову, тоже теряют в цене, но вовсе не из-за разорившихся майнеров. В мире наблюдается переизбыток чипов флеш-памяти, вследствие чего производители продают их с большим дисконтом. Это напрямую влияет на рекомендуемую стоимость конечных изделий на базе NAND-памяти – флешек и SSD.