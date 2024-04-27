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Первые в России — «Гравитон» вывел на рынок реестровые серверы общего назначения на базе процессоров 4-го и 5-го поколений

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал серверы общего назначения нового поколения. Модели С2122ИУ и С2242ИУ на 12 и 24 диска соответственно типоразмера 2U построены на базе материнской платы «Урал» и оснащаются процессорами lntel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений. Новинки включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

Флагманские серверы «Гравитон» С2122ИУ и С2242ИУ относятся к классу высокопроизводительных решений. Материнская плата «Урал» позволяет создавать гибкие конфигурации за счет большого числа линий PCI-E, возможностей использовать разные виды накопителей и объемов оперативной памяти. Это позволяет заказчикам получать отвечающие их потребностям ИТ-решения и создавать резерв для будущего расширения вычислительной инфраструктуры.

Серверы поддерживают до 8 Тб ОЗУ DDR5, установку до двух полнопрофильных карт PCI-E 5.0 х16, до 4-х — PCI-E 5.0 х8 и до двух низкопрофильных PCI-E 4.0 х8. Устанавливаются два блока питания от 1200 до 2000 Вт класса 80+ Platinum с возможностью горячей замены.

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Новые серверы «Гравитон» на базе процессоров 4-го и 5-го поколений

Система хранения строится на базе 2,5” и 3,5” шпиндельных и твердотельных дисков.

Сервер С2122ИУ поддерживает установку до 12 дисков LFF (3,5") — восемь накопителей SAS/SATA/NVME U.2 в гибридном пуле и четыре накопителя SAS/SATA. Модель С2242ИУ — 24 диска SFF (2,5”), при этом весь дисковый пул может быть гибридным SAS/SATA/NVME.

Корпус серверов типоразмера 2U обладает эффективной системой вентиляции, которая обеспечит работу оборудования под высокими нагрузками. Поддерживается тепловыделение процессоров до 350 Вт.

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Серверы С2122ИУ и С2242ИУ протестированы и обеспечивают совместимость с российскими операционными системами — «Ред ОС» и РОСА «Хром».

«Наши заказчики заинтересованы в производительной и надежной ИТ-инфраструктуре. Мы рады первыми предложить серверы с подтвержденным российским происхождением на процессорах новейшего поколения. Со своей стороны мы активно продолжим работу над развитием линейки оборудования и уже сейчас в сотрудничестве с технологическими партнерами тестируем его на совместимость с основным инфраструктурным ПО», — сказал Александр Фильченков, директор по серверной продукции «Гравитон».

***

«Гравитон» — это отечественная компьютерная техника. Клиентские устройства и серверное оборудование разрабатываются и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Продукция компании включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

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