Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Гравитон» запустил в продажу флагманские серверы «С2252ИУ» с поддержкой до 25 SSD-накопителей

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» начал продажи обновленного сервера «С2252ИУ» с поддержкой до 25 SSD-накопителей. Высокопроизводительная модель на базе процессоров Intel Xeon Scalable 4 и 5 поколений обеспечивает высокую эффективность при работе с данными.

Сервер «С2252ИУ» создан на основе материнской платы «Урал» в едином корпусе формата 2U. Одной из ключевых особенностей устройства является возможность установки до 25 SSD-накопителей SAS/SATA типоразмера 2.5'', которые подключаются к SAS RAID контроллеру. На задней панели дополнительно установлено 4 накопителя NVMe типоразмера 2.5'', а также есть возможность установки до 6 плат расширения интерфейсов PCI-E 5.0.

Сервер поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 4 и 5 поколений обладает широким набором высокоскоростных интерфейсов PCI и возможностью гибкого конфигурирования дисковых накопителей благодаря встроенному SAS-экспандеру.

Модель гарантирует высокую производительность и надежность хранения данных.

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
PostgresPro

«Сервер Гравитон С2252ИУ предназначен для решения широкого спектра задач, включая хранение данных, работу с базами данных, системами виртуализации, системами искусственного интеллекта. Это оптимальное решение для банков, страховых компаний, а также организаций других отраслей, где используется большое количество данных», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем «Гравитон».

Сервер «С2252ИУ» внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Он уже доступен для заказа и может быть приобретен через официальных дистрибьюторов «Гравитон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще