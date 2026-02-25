Получите все материалы CNews по ключевому слову
НКТ Р7-Пространство
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.02.2026
|«Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса 3
|28.05.2024
|Вышла новая версия «Р7-Команда» для Android: больше возможностей авторизации и администрирования 1
НКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
|НКТ - Р7-Офис 491 2
|НКТ - Р7-Команда 26 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 878 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1340 1
|Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 833 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.