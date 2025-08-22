«Р7 офис» запустил Docker-инсталлятор

«Р7» представила Docker-инсталлятор, позволяющий пользователям быстро и удобно развернуть офисное ПО на собственной инфраструктуре. Решение автоматизирует процесс установки, избавляя от необходимости ручной настройки компонентов, и обеспечивает простую интеграцию сервисов в единую платформу. Три версии установщика — минимальная, средняя и максимальная — дадут возможность развернуть ПО на своем сервере в специализированных конфигурациях, которые подходят малым командам, а также средним и крупным организациям с высокой нагрузкой.

Инсталлятор доступен в двух вариантах: пакет для офлайн-установки, в котором все нужные компоненты уже включены, и онлайн-вариант, который рассчитан на скачивание и установку компонентов из Сети.

Установщик в минимальной конфигурации, развернет основные компоненты «Р7 офис» («Корпоративный сервер-2024» и сервис корпоративных коммуникаций «Р7 команда») на одной ноде в контейнерах Docker. Этот вариант проще всего в установке и администрировании, но все компоненты системы будут использовать общие ресурсы, такие как оперативная память и процессорное время. В ситуации если большое количество пользователей начнут единовременно работать c почтой, для работы в текстовом редакторе может не хватить мощности. Поэтому такой вариант оптимален для небольших команд с умеренной нагрузкой.

В средней конфигурации установка будет задействовать три ноды: одна для «Корпоративного сервера 2024» и две других для сервера управления и медиасервера «Р7 команда». Каждой из нод выделены свои ресурсы, и они не конкурируют за общие вычислительные ресурсы сервера. Это означает, что в случае массовой работы пользователей с редакторами документов «Р7 офис», это не приведет к неработоспособности, например, «Р7 команды». Каждый компонент работает независимо, и нагрузка на один не мешает остальным.

Самый масштабируемый вариант для максимальной конфигурации предполагает сепарацию сервера «Р7 команда» от остальной части сервера «Р7 офис», при которой сама офисная платформа разделена на две основные ноды. На одной ноде разворачивается сервер документов, обеспечивающий функционирование редакторов «Р7 офис», возможности совместной работы и хранение документов, а на другой — «Корпоративный сервер-2024», отвечающий за работу почты, календаря, модуля управления проектами и др. Так в моменты пиковой нагрузки, когда больше половины сотрудников одновременно занялись редактированием документов, остальные пользователи не потеряют доступ к системе управления проектами, почте или видеоконференцсвязи: они будут работать на других нодах с отдельными вычислительными ресурсами. Этот вариант обеспечивает отказоустойчивость и масштабируемость, необходимую крупным организациям с большим количеством активно работающих пользователей.

В минимальной версии для развертывания «Корпоративного сервера 2024» и «Р7 команда» хватит восьмиядерного процессора, 16 ГБ оперативной памяти и 60 ГБ свободного пространства на жестком диске. Установка возможна на различных операционных системах семейства Linux, в том числе на отечественных операционных системах: Astra Special Edition 1.7.4 и 1.7.5 «Базовая защищенность Орел Ред ОС 7.3.4, 8.0» и «Альт Сервер 10.1», Debian 10, 11, 12, Ubuntu 20, 22, 24, Centos 9. Специфика установки на эти платформы подробно описана в специальных инструкциях.