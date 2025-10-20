Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения
|

Новый релиз «Р7 команда» для Android: обсуждения в каналах и голосовые сообщения

В свежем релизе «Р7 команда» для мобильных устройств на базе Android появилась возможность записывать голосовые сообщения и вести обсуждения тех или иных сообщений в каналах. Плюс множество дополнительных улучшений и исправлений. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Каналы в «Р7 команде» это те же групповые чаты, но для важных информационных сообщений, где писать могут только авторизованные участники, а читать и, теперь уже, комментировать — все члены канала. В нижней части поста появилась соответствующая кнопка, отображающая число комментариев к записи. Нововведение позволит сделать канал по-настоящему интерактивным, даст возможность аудитории высказывать свое мнение по поводу поступающей информации. Конечно, возможность комментирования, может быть, и выключена администратором.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

Вторая большая новость — в чатах теперь можно отправлять голосовые сообщения. Почему это важно: в современном ритме жизни далеко не всегда есть возможность комфортно набрать сообщение на клавиатуре телефона, особенно если вы куда-то идете или едете, например в транспорте. Плюс набирать более или менее пространный ответ — часто долго, а реакция может быть нужна оперативно. Теперь можно просто нажать кнопку записи сообщения со знакомой многим иконкой микрофона, справа от строки ввода, и поделиться своими мыслями с коллегами.

Помимо двух значительных нововведений было много сделано для улучшения пользовательского опыта и стабильности работы приложения. Например, появился индикатор текущего статуса в окне выбора статуса, убрана возможность свайпа для уведомлений о звонках, вложения теперь не скачиваются на устройство при их просмотре в безопасном чате. Дополнительно миниатюры при загрузке в чат изображений теперь отображаются в более высоком качестве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские S3-хранилища 2025

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще