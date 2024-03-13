Обновлены приложения «Р7-Команда» для iOS и Android

Модуль видеоконференцсвязи «Р7-Команда» получил обновление: доступны новые версии приложения для мобильных устройств (iOS и Android). Важные обновления получил интерфейс, стали доступны управление микрофоном в одно касание и индикатор качества сети.

Из важных нововведений в версии для iOS: можно добавить в личный звонок третьего участника. Также текст в сообщениях можно отформатировать: например, подчеркнуть, сделать его наклонным, жирным или зачёркнутым. Появилась возможность быстро, буквально в пару касаний, создать групповой чат, а ссылки в чате теперь отображаются с предпросмотром. В версии для iOS переработан интерфейс звонка «в пути»: управление микрофоном стало удобнее. Кроме того, улучшена маршрутизация звукового потока при использовании внутреннего динамика, что важно при прослушивании и просмотре аудио- и видеофайлов.

Не обошли вниманием разработчики и клиент для Android. Здесь стали доступны индикатор качества канала и быстрый доступ к микрофону в конференциях. Кроме того, в чат теперь можно отправить сразу несколько файлов, а сообщение (также файл, документ и др.) — отправить в несколько чатов через контекстное меню.