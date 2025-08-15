Новый релиз «Р7 команда» для Android

В недавнем обновлении «Р7 команда» для Android появились темная тема, улучшенные всплывающие уведомления и обновленные статусы пользователей, а также ряд исправлений и корректировок для более стабильной работы приложения. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Одно из важнейших нововведений — темная тема, которая стала доступна через настройки интерфейса приложения. Эта функция помогает уменьшить усталость глаз при использовании мессенджера в темное время суток или в помещениях с приглушенным светом. Помимо этого, дизайн интерфейса приложения в темной расцветке сохраняет удобство навигации и стильный внешний вид.

Значительный редизайн получили пуш-уведомления, теперь они стали более информативными и функциональными. Уведомления сейчас автоматически подстраиваются под выбранную тему телефона, обеспечивая единый визуальный стиль интерфейса смартфона. Благодаря новым кнопкам «Ответить» и «Пометить прочитанным» пользователи могут сразу отвечать на сообщения или отмечать их как прочитанные прямо из уведомления, не открывая приложение. Теперь в пушах отображаются превью фотографий и аватары участников групповых чат, а также общее количество непрочитанных сообщений и чатов.

Новая версия приложения усовершенствовала визуальные индикаторы статусов пользователей. Теперь статусы «Онлайн», «Занят», «На больничном» или «В отпуске» выделяются более контрастными цветами, что позволяет оценивать доступность собеседников и выстраивать более эффективную коммуникацию.

Кроме того, с выходом обновления администраторы групп получили расширенные права модерации: теперь они могут удалять чужие фото и видеоматериалы для всех участников прямо из меню их просмотра.