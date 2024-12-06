В приложении «Р7-Команда» для iOS появилась комната ожидания для удобного модерирования звонков

Приложение «Р7-Команда» для iOS в версии 1.8.0 получило несколько важных обновлений. Среди них функция «комната ожидания» для групп, улучшение интерфейса и общая оптимизация стабильности работы приложения. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Теперь в настройках группы доступна функция «Доступ к группе по заявкам», также известная как «комната ожидания». Она позволяет администраторам управлять доступом пользователей к группе при переходе по ссылке, принимая или отклоняя их заявки. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно в разделе «Настройки» выбрать пункт «Редактировать группу» и активировать опцию «Доступ к группе по заявкам» в разделе со ссылкой приглашением. Для просмотра заявок достаточно открыть информационную панель группы и перейти в соответствующий блок (эта возможность также доступна во время звонков).

В новой версии приложения переработаны некоторые элементы интерфейса. Например, окно создания чатов и окно свойств чатов теперь имеют более удобный дизайн. Также добавлено всплывающее окно подтверждения выхода из системы при переходе по внешней ссылке на другой сервер или в другую организацию, чтобы пользователю было понятно, что он покидает текущую сеть. В списке чатов появилась опция «Пометить как прочитанное». Кроме того, исправлены мелкие ошибки и существенно повышена общая стабильность работы приложения.