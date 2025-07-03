В новой версии «Р7 команда» для iOS появились обмен контентом и поиск

В свежем релизе «Р7 команды» для iOS появились две новые функции — теперь пользователи смогут оперативно обмениваться файлами и искать в переписке нужную информацию, а также множество улучшений и исправлений ранее замеченных ошибок.

Пользователям стал доступен поиск в чате — с помощью этой функции можно оперативно найти нужную информацию или важные сообщения. Соответствующая иконка появится, если нажать на шапку чата. Доступен также и фильтр по пользователям: можно ограничить поле поиска, если вы хотите найти сообщение от конкретного человека.

Другое нововведение — функция «Поделиться». С её помощью пользователи смогут легко и быстро обмениваться фотографиями, аудио- или видеофайлами, ссылками, контактами, документами и другими видами файлов из различных приложений, установленных на устройстве. Приложение «Р7 команда» теперь доступно в стандартном меню «Поделиться» в iOS: выбрав его, далее можно выбрать, в какой именно чат отправить файлы.

Кроме того, доработано удаление истории звонков, добавлена опция «Выбрать» в контекстное меню гостевого пользователя. Исправлена работа кнопки отмены при выборе камеры, ликвидировано зависание приложения при сворачивании шторки в окне просмотра видео. Добавлена проверка наименования документов, чтобы избежать загрузки документов с одинаковыми названиями. Также реализовано воспроизведение аудиосообщений в чате, доработана функция удаления участника в звонке. Плюс в английской версии теперь переведены все элементы.