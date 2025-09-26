Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

Состоялся очередной релиз сервиса «Р7 команда» для iOS

Компания «Р7» объявила о доступности нового релиза клиента коммуникационного сервиса «Р7 команда» для iOS. Он позволяет пользователям делиться контактами и делает более гибкой пересылку сообщений в другие чаты.

Теперь для того, чтобы поделиться контактными данным того или иного пользователя, нет необходимости копировать и вставлять или вводить их вручную. В контекстном меню профиля пользователя, данными которого вы хотите поделиться, появился пункт «Поделиться контактом».

Также стали доступны гибкие настройки пересылки сообщений. Если на плашке сообщения, которое пользователь пересылает, нажать значок с тремя точками, станут доступны новые опции: «Изменить получателя», «Скрыть имя отправителя» или «Не пересылать».

В новом релизе внесены обновления для улучшения пользовательского опыта, интерфейса и повышения стабильности работы приложения. Например, обновлено отображение скопированного контакта, доработана плашка названия документа в результатах поиска в разделе «Чаты» и копирование из контекстного меню через функцию «Выбрать». Также добавлено определение локализации при первом запуске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Киберпреступники создали копию сайта Центра ФБР по борьбе с киберпреступлениями, чтобы удобнее воровать личные данные граждан

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще