Состоялся очередной релиз сервиса «Р7 команда» для iOS

Компания «Р7» объявила о доступности нового релиза клиента коммуникационного сервиса «Р7 команда» для iOS. Он позволяет пользователям делиться контактами и делает более гибкой пересылку сообщений в другие чаты.

Теперь для того, чтобы поделиться контактными данным того или иного пользователя, нет необходимости копировать и вставлять или вводить их вручную. В контекстном меню профиля пользователя, данными которого вы хотите поделиться, появился пункт «Поделиться контактом».

Также стали доступны гибкие настройки пересылки сообщений. Если на плашке сообщения, которое пользователь пересылает, нажать значок с тремя точками, станут доступны новые опции: «Изменить получателя», «Скрыть имя отправителя» или «Не пересылать».

В новом релизе внесены обновления для улучшения пользовательского опыта, интерфейса и повышения стабильности работы приложения. Например, обновлено отображение скопированного контакта, доработана плашка названия документа в результатах поиска в разделе «Чаты» и копирование из контекстного меню через функцию «Выбрать». Также добавлено определение локализации при первом запуске.