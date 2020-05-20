Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Schneider Electric и AVEVA предоставят комплексные решения распределенным и гипермасштабируемым ЦОДам

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Schneider Electric и AVEVA объявили о расширении партнерства для предоставления инновационных решений рынку центров обработки данных (ЦОД).

По мере того, как провайдеры строят гипермасштабируемые ЦОДы из все большего числа объектов, чтобы удовлетворить мировой спрос, сложности обслуживания и эксплуатации таких объектов создают ряд беспрецедентных вызовов. Такой масштаб работы требует иного подхода для критически важных объектов, составляющих мировую цифровую инфраструктуру. Сочетание AVEVA Unified Operations Center, масштабируемого промышленного программного обеспечения, с возможностями управления и мониторинга EcoStruxure для ЦОДов от Schneider Electric обеспечивает одновременно глубокий и широкий обзор ежедневных операций.

Новые совместные решения обеспечивают единый подход к проектированию, эксплуатации и производительности в рамках разнородной базы установленного оборудования. Благодаря этому партнерству провайдеры гипермасштабируемых ЦОДов смогут объединять платформы и наборы данных, которые ранее существовали в разрозненных системах. Кроме того, у них появится возможность масштабирования независимо от количества объектов и их местоположения. Сотрудники ЦОДа смогут принимать более быстрые и обоснованные решения и оптимизировать активы и операционную эффективность на протяжении всего жизненного цикла ЦОДа. Таким образом, провайдеры ЦОДов могут обеспечить глобальный, совместимый подход, чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов в цифровой инфраструктуре.

«Сегодня, когда цифровая инфраструктура всего мира работает на пределе своих возможностей, Schneider и AVEVA предоставляют комплексное решение для гипермасштабируемых центров обработки данных для обслуживания и эксплуатации их критически важных сред, – сказал Панкадж Шарма, исполнительный вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric. – Наше решение позволяет упорядочить данные, давно существовавшие в отдельных центрах обработки данных, часто в изолированных подсистемах, на нескольких объектах и в конечном итоге собрать информацию и обеспечить интеграцию IT/OT/IoT на уровне предприятия для принятия решений в режиме реального времени. Это комплексное решение обеспечит операционную эффективность и надежность парка ЦОДов».

«Уникальное партнерство AVEVA и Schneider Electric уже приносит огромную пользу нашим промышленным клиентам по всему миру, – отметил Крейг Хэйман, президент компании AVEVA. – Это важная стратегическая веха для нас: мы расширяем партнерство для выхода на новые рынки и охватываем большее число клиентов, объединив впечатляющее наследие AVEVA по предоставлению комплексных унифицированных решений с глубокой экспертизой и глобальными возможностями Schneider Electric в области центров обработки данных. Наши общие клиенты получают дополнительные возможности благодаря стандартизации систем и процессов, что приводит к повышению производственной эффективности как на нескольких объектах, так и на уровне всего предприятия».



Другие материалы рубрики

В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках