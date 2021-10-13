Исследование Aveva: 85% промышленных компаний увеличат инвестиции в цифровую трансформацию и устойчивое развитие

Компания Aveva, один из лидеров в области промышленного ПО для ускорения цифровой трансформации и поддержания экологической стабильности, сообщила, что 85% предприятий планируют нарастить инвестиции в цифровую трансформацию в ближайшие три года, чтобы противостоять климатическим изменениям, внедрить автоматизацию и повысить производительность с помощью передовых технологий. Эти данные опубликованы в выполненном по заказу Aveva отчете о приоритетах лидеров отрасли и топ-менеджеров в отношении инноваций.

Aveva опросила более 850 экспертов в области цифровой трансформации, работающих в таких отраслях, как крупный агробизнес и производство пищевых продуктов, инфраструктурный комплекс, энергетика, электроснабжение и химическая промышленность. Цель исследования – понять рыночные перспективы, проблемы и инновации, которые побуждают предприятия внедрять цифровые технологии и использовать сочетание ИИ, промышленного программного обеспечения и человеческого понимания для максимального повышения производительности.

«Лидеры промышленности используют продвинутую аналитику и цифровые инновации, чтобы вывести процессы проектирования, строительства и эксплуатации на новый уровень. Сочетание разнообразных, актуальных и точных производственных данных с охватом и масштабом облачных технологий, умной аналитикой и искусственным интеллектом (ИИ) улучшает взаимодействие команд, позволяет им действовать гибко и достигать более высоких результатов. Это начало изменений, в результате которых все мы будем жить и работать по-новому» — сообщает Рави Гопинат (Ravi Gopinath), директор Aveva по стратегическому развитию и облачным технологиям.