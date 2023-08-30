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Directum выпустила решение для интеграции с «Платформой обратной связи»

Directum выпустила решение для интеграции с «Платформой обратной связи». Решение поможет организовать работу с государственной системой для сбора сообщений граждан и ускорить их обработку. Теперь госслужащие могут выполнять задачи в интуитивно понятном интерфейсе Directum RX без необходимости переключаться между системами.

Государство продолжает цифровизацию работы с гражданами. «Платформа обратной связи» (ПОС) — это подсистема на едином портале госуслуг, которая служит для сбора и обработки сообщений граждан. По данным Минцифры, за 2022 г. через сервисы платформы в госорганы и учреждения пришло больше 2,6 млн сообщений.

При возросшем объеме запросов от граждан государству нужно сохранить качество и скорость их исполнения. Справиться с этой задачей поможет новое решение «Интеграция с ПОС». С его помощью органы государственной власти обрабатывают сообщения граждан в системе Directum RX: работают в едином интерфейсе, не переключаясь между разными окнами; хранят документы с запросами граждан в одной системе; в пару действий находят сообщение по содержанию или ответу на него.

При использовании решения сотрудникам достаточно обучиться работе в Directum RX, не прибегая к освоению функциональности ПОС.

Сообщения и связанные с ними данные загружаются из Платформы обратной связи в Directum RX автоматически. Для обмена информацией с ПОС используется система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Обработка запросов граждан в Directum RX проходит в несколько этапов: координатор или делопроизводитель регистрирует сообщение и отправляет его руководителю на рассмотрение; руководитель выносит резолюцию по сообщению и выдает поручение исполнителю; исполнитель готовит ответ по запросу гражданина и отправляет его на согласование руководству; после подписания ответа исполнитель выполняет задание по поручению. Согласованный текст автоматически уходит в ПОС.

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