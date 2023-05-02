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Опубликован рейтинг регионов по работе на Платформе обратной связи в I квартале 2023 года

Минцифры опубликовало рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи (ПОС) за I квартал 2023 г. ПОС — это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос без лишней бюрократии.

При составлении рейтинга работы с ПОС регионы оценивались по 23 показателям, которые разделены на два блока: работа с сообщениями и обращениями граждан, а также общественные голосования.

Оценивались активность внедрения платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем граждан, уровень удовлетворённости граждан ответами. Также учитывалось проведение публичных слушаний и общественных голосований с использованием ПОС, реализация проектов, за которые жители проголосовали с использованием платформы.

Топ-10 рейтинга регионов по работе в ПОС: Калужская область и Санкт-Петербург; Курганская область; Ханты-Мансийский автономный округ; Оренбургская область; Липецкая область; Татарстан и Ненецкий автономный округ; Карачаево-Черкесия, Самарская и Ульяновская области; Астраханская область; Новгородская область и Удмуртия; Чувашия и Ростовская область.

Активно включились в работу по подключению к ПОС новые регионы. В настоящее время на их территориях к ПОС подключены все 63 региональных органа государственной власти, 134 органа местного самоуправления, 105 социально значимых организаций. Посредством ПОС в органы и организации на новых территориях поступило более 1 тыс. сообщений.

Всего за январь — март в госорганы и учреждения поступило 718,2 тыс. обращений.

Топ-5 наиболее популярных тем обращений: электронная запись на приём к врачу — 189,1 тыс.; медицина — 112,9 тыс.; автомобильные дороги — 83,6 тыс.; обязательное медстрахование (ОМС) — 60,7 тыс.; дворы и территории общего пользования — 41,5 тыс.

ПОС — это единое окно цифровой обратной связи, которое даёт возможность: принимать и обрабатывать сообщения через «Госуслуги», направлять их в уполномоченный орган; быстро анализировать и вести контроль сообщений, следить за сроками их отработки; получать обратную связь, насколько гражданин доволен решением вопроса;

Как отправить сообщение в ПОС: через формы на портале «Госуслуг»; в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе»; через виджеты ПОС на сайтах и официальных страницах в социальных сетях органов власти и организаций.

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