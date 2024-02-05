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«Авито» запускает кошелек — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе

Кошелек — это новый способ оплаты, появившийся в приложении «Авито». Функционал доступен в тестовом режиме для оплаты заказов «Авито Доставки». Позже клиенты смогут оплачивать покупки во всех категориях и услуги «Авито», например, продвижение. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов «Авито»: «Авито сделал еще один шаг к удобству и технологичности. Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и, при этом, безопасные сервисы, позволяющие совершать сделки, не покидая периметр платформы. Развивая платформу, мы всегда опираемся на потребности пользователей, поэтому планируем расширять возможности кошелька и добавлять новый функционал, исходя из приоритетов наших клиентов».

Прошлый кошелек можно было использовать только для услуг «Авито», например, продвижения. Новый кошелек — это универсальный и полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно оплачивать доставочные товары.

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«Авито» запускает кошелек — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе

Позже появится возможность оплачивать покупки во всех категориях и услуги «Авито», например, продвижение.

При оформлении заказа платформа предложит выбрать кошелек среди других платежных способов (СБП, банковская карта) и создать баланс для покупок. После создания кошелька в аккаунте включается обязательная двухфакторная аутентификация.

Открытие кошелька доступно только частным пользователям. Функционал работает в тестовом режиме, поэтому может не сразу появиться в профиле пользователя. При этом у учетной записи может быть только один кошелек.

Кошелек доступен только для физ.лиц.

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Пополнить баланс возможно, используя российскую банковскую карту или Систему быстрых платежей. Сумма пополнения в настоящий момент ограничивается 15 тыс. руб. Автопополнение недоступно.

На первом этапе развития продукта с помощью кошелька можно оплатить доставочные товары. Постепенно возможности кошелька будут масштабированы на все категории «Авито», добавится возможность оплатить услуги продвижения, появятся скидки и бонусы.

Закрыть кошелек и вернуть деньги можно. Для этого пользователю необходимо обратиться в поддержку, там он получит инструкции, как это сделать. Вернуть деньги возможно только на ту же карту, с которой был сделан перевод.

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«Авито» — ИТ-компания, онлайн-платформа объявлений. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на «Авито» совершается с «Доставкой». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.

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