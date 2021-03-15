«Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney»

С 15 марта 2021 г. пользователи снова смогут оплачивать покупки у зарубежных продавцов на Aliexpress через сервис денежных переводов «Юmoney» и Google Pay (осуществляется через «Юmoney»). Для оплаты товаров локальных продавцов сервисы не прекращали свою работу.

Ранее компания временно приостановила платежи для зарубежных покупок через этот сервис из-за ограничений Центрального Банка, с которыми столкнулась компания «Юmoney».

С помощью сервисов «Юmoney» и Google Pay можно оплачивать как товары от зарубежных поставщиков (более 100 млн товарных предложений от 150 тыс. продавцов), так и от продавцов из России, таких как Kari, Crocs, Xiaomi, «Мегафон», «Связной», Lego и других. Покупки защищены по «Программе защиты покупателей Aliexpress». Если пользователь не получит покупку в течение срока защиты, платформа вернет потраченные средства.

Aliexpress предлагает широкий выбор способов оплаты заказов, включая популярные международные системы Visa и Mastercard, карты российской платежной системы «Мир», Qiwi, а также Google Pay и «Юmoney».