ЕЗ ОЦМ Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» – старейшее предприятие российской отрасли драгоценных металлов. Завод был запущен в эксплуатацию в 1916 году и первым в России начал изготавливать технические изделия из драгоценных металлов. Предприятие оказывает полный комплекс работ по аффинажу, переработке и изготовлению промышленных изделий из золота, серебра и металлов платиновой группы.
