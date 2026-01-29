Разделы

ЕЗ ОЦМ Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов


АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» –  старейшее предприятие российской отрасли драгоценных металлов. Завод был запущен в эксплуатацию в 1916 году и первым в России начал изготавливать технические изделия из драгоценных металлов. Предприятие оказывает полный комплекс работ по аффинажу, переработке и изготовлению промышленных изделий из золота, серебра и металлов платиновой группы.

29.01.2026 «ЕЗ ОЦМ» ускорила закупки на 30% с «B2B-РТС» 1
20.06.2024 Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил «СёрчИнформ КИБ» для контроля передачи данных 1
17.07.2013 В Москве пройдет конференция по корпоративным системам риск-менеджмента 1

