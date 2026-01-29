АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» – старейшее предприятие российской отрасли драгоценных металлов. Завод был запущен в эксплуатацию в 1916 году и первым в России начал изготавливать технические изделия из драгоценных металлов. Предприятие оказывает полный комплекс работ по аффинажу, переработке и изготовлению промышленных изделий из золота, серебра и металлов платиновой группы.