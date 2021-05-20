Crocs повышает скорость работы 1С в «Облаке КРОК»

Российское подразделение компании Crocs теперь использует «Облако КРОК» для надежной, производительной работы системы «1С» и ряда инфраструктурных сервисов. Также компания размещает в «Облаке КРОК» тестовые среды для нескольких сторонних групп ИТ-разработчиков. Гибкая и масштабируемая платформа облака помогает повышать скорость и качество вывода продуктов на рынок и управлять затратами в разрезе каждой команды.

Стратегическое решение о миграции в публичное облако принято компанией в 2020 году. Российский филиал Crocs до этого момента в течение восьми лет эксплуатировал собственную инфраструктуру и серверы. Возник вопрос — как модернизировать ИТ наиболее эффективным способом. Решением стал отказ от инвестиций в собственные решения и миграция в «Облако КРОК».

В результате проекта российское представительство смогло не только сократить капитальные затраты, но значительно ускорить работу ключевого бизнес-приложения для управления предприятием на базе 1С. В качестве референсной архитектуры в «Облаке КРОК» выбрана такая же инфраструктура, какая была локально. На каждом этапе проекта — начиная от проектирования, заканчивая миграцией и дальнейшим развитием систем в облаке — клиента консультировали эксперты «КРОК Облачные сервисы».

«В работе партнера мы отмечаем две характеристики, которые стали основными мотивами выбора этого провайдера. Первое — это отказоустойчивость «Облака КРОК», которая обеспечивает стабильную доступность наших сервисов. А вторая — скорость реакции и клиентоориентированность, какую сложно найти на российском рынке. Менеджеры «КРОК Облачные сервисы» обрабатывают поступающие запросы буквально в тот же день. И что особенно приятно — в такие моменты легко достучаться до живого человека: без формализма и бюрократии», — отметил Евгений Липатов, ИТ-менеджер российского подразделения Crocs.

«Миграция систем 1С в облако становится все более распространенным сценарием в нашей практике. В 2020 году мы провели апгрейд своей инфраструктуры и запустили новый уровень хранения для подобных приложений. А благодаря нескольким крупным проектам смогли «прокачать» свои компетенции в этом направлении. Сейчас мы точно знаем, как оптимизировать работу облачной платформы и инфраструктурного ПО для 1С, как собирать все роли 1С на одной виртуальной машине для shared memory, как перебрасывать физические ключи и многое другое. В результате всесторонней работы с инфраструктурой и непосредственно приложениями, мы проходим тесты Гилёва стабильно с 35 баллами, а иногда и с 43», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы».