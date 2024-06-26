Сервера «Звезда» серии «Иридиум» от «Бизнес Система Телеком» обеспечивают работу масштабных инфраструктур при поддержке «Ред ОС» 8

«Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, и БСТ, вендор технологических решений и серверов, провели успешное тестирование совместной работы серверов «Звезда» серии «Иридиум» и операционной системы «Ред ОС» 8. Вместе продукты становятся готовой платформой для построения масштабных инфраструктур на базе отечественных разработок. Об этом CNews сообщили представители БСТ.

«Ред Софт» и «Бизнес Система Телеком» сотрудничают более трех лет и совместно развивают новые технологии. В рамках действующего соглашения о партнерстве компании провели успешное тестирование своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 и серверов «Звезда» серии «Иридиум». В продуктовую линейку входят модели ИР-224Х, ИР-212Х и ИР-110Х.

Комплексное тестирование решений показало быстрый запуск ОС и стабильное функционирование без сбоев. На основании результатов проведенных испытаний компании-партнеры выпустили сертификат, подтверждающий совместимость и корректность работы серверов БСТ с операционной системой «Ред ОС».

Линейка аппаратных решений «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» предназначена для организаций с широким спектром прикладных задач и высокими требованиями к производительности, отказоустойчивости и безопасности. Серверы отлично подходят для обеспечения классической, гиперконвергентной и контейнерной виртуализации, работы с высоконагруженными базами данных, для создания файловых, блочных и объектных хранилищ данных, для осуществления высокопроизводительных вычислений (HPC), а также для обеспечения работы решений на базе видеоаналитики и искусственного интеллекта.

В настоящий момент серверы «Звезда», включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, используются государственными заказчиками как элемент критической информационной инфраструктуры в масштабных национальных проектах, в сферах образования, здравоохранения, а также в банковском и промышленном секторе. Аналогичный интерес организации проявляют к отечественной операционной системе «Ред ОС» от компании «Ред Софт».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории России.

Операционная система от «Ред Софт» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно). Безопасность работы обеспечивается средствами защиты информации от доверенных партнеров «Ред Софт», встроенными инструментами мониторинга и реагирования на инциденты, присутствует сканер уязвимостей и средства безопасной разработки.

«Ред ОС» 8 является свежим релизом компании, вышедшим в феврале 2024 г. В «Ред ОС» 8 используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования. Для «Ред ОС» 8 запланирован пятилетний срок поддержки (до 2028 г. включительно).

В настоящий момент БСТ и «Ред Софт» планируют развивать начатое сотрудничество, в рамках которого проведут дальнейшие тестирования.