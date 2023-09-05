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Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость

Компании «Айти бастион» и «Норси-транс» объявили о завершении испытаний на совместимость своих ключевых продуктов — комплексной системы контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и серверной платформы «Паладин-Х14».

Тестирование платформы «Паладин-Х14» проходило в лаборатории «Айти бастион». Технические специалисты компании оценивали корректность установки и функционирования программного комплекса «СКДПУ НТ» на сервер «Норси-транс». Об этом CNews сообщили представители компании «Айти бастион».

Проверка, которая проводилась по нескольким параметрам, показала, что решения технологически полностью совместимы и безошибочно работают не только с базовой операционной системой Astra Linux SE, но и непосредственно с системой контроля привилегированных пользователей «СКДПУ НТ». По результатам тестирования эксперты приняли решение о расширении перечня аппаратных платформ для реализации проектов по контролю пользователей на базе комплекса «СКДПУ НТ».

«СКДПУ НТ» — собственная разработка компании «Айти бастион», комплексный продукт, реализующий полную функциональность PAM-систем (Privileged Access Management). Позволяет обеспечивать контролируемый удаленный доступ к ИТ-инфраструктуре для всех пользователей с привилегированными правами. Является основой экосистемы «СКДПУ НТ», которая способна закрыть все потребности бизнеса в предоставлении безопасного удаленного доступа: от входа пользователя в систему до «умного» анализа потенциального инцидента.

«Паладин-Х14» — универсальный сервер производства компании «Норси-транс», внесен в реестр Минпромторга. Построен на базе материнской платы собственной разработки НИКА.469555.001 с фирменным BIOS и BMC. Функционирует на процессорах Intel Xeon Scalable Gen2, имеет широкие возможности по подключению периферийных устройств. Применяется для обработки баз данных, VDI, виртуализации и решения типовых инфраструктурных задач.

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«Нам важно расширять технологическую вариативность собственных разработок, тем самым максимально закрывая все потребности наших заказчиков. Мы стараемся найти оптимальное сочетание технологий отечественных производителей: будь то производители «железа» или разработчики программного обеспечения. Считаем, что эффективны именно те решения, которые помогают компаниям не просто нормально работать, но и «дотачивать» свои ИТ-системы с помощью полезных, удобных, а зачастую — просто необходимых технологических инструментов, чтобы получать актуальную картину бизнеса и поддерживать его высокую эффективность», — сказал руководитель направления по развитию продуктов «Айти бастион» Константин Родин.

«Технологический суверенитет в сфере кибербезопасности — одна из стратегических целей рынка нашей страны. Совместная работа производителей с разработчиками, использование собственных производственных площадок в России и наработанные годами компетенции позволяют создавать качественные продукты на замену иностранным», — отметил начальник опытного производства «Норси-транс» Осман Ишкин.

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