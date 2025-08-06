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Российский рынок PAM-систем в 2024 г. составил 5,7 млрд рублей

Летом 2025 г. компания Piccard провела исследование российского рынка систем класса PAM (Privileged Access Management), которое включало в себя кабинетное исследование, глубинные интервью с клиентами и экспертами в сфере информационной безопасности, а также опрос пользователей, имеющих опыт работы с системами управления привилегированным доступом. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

Заказчиком исследования выступила «АйТи Бастион».

Целями исследования были: оценить размер рынка PAM в рублях; оценить доли рынка вендоров, включая иностранных; исследовать покупательский и пользовательский опыт в отношении этого класса систем; выявить ключевые тенденции и потребительские ожидания от PAM-систем в будущем.

По результатам исследования аналитики Piccard пришли к выводу, что рынок российского сегмента систем класса PAM значительно больше, чем его оценивали игроки в 2024 г. По оценке агентства, рынок PAM в 2024 г. составил 5,7 млрд руб., эта сумма складывается из выручки ключевых вендоров и усредненных доходов от внедрения таких систем со стороны компаний-интеграторов.

Наибольшую долю рынка PAM-систем в 2024 г. занял «АйТи Бастион» — разработчик продукта СКДПУ НТ. Доля компании на рынке составляет 51,6%. В тройке лидеров со своими продуктами оказались также компании «Индид» (19,8%) и «Солар» (15,4%).

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

В 2025 г., по оценке Piccard, лидеры будут испытывать большое давление со стороны конкурентов, поскольку на рынок вышло несколько новых продуктов в этом классе. При сохранении текущего темпа роста по итогам 2025 г. рынок PAM-систем «в деньгах» должен составить 6,8 млрд руб.

Если говорить о критериях выбора системы данного класса, то пользователи определили ключевыми критериями гибкость настройки, подходящую и прозрачную стоимость, интеграцию с уже существующими в периметре системами (SIEM, DLP и пр.), простоту установки и развертывания, доступность и квалификацию техподдержки.

«Мы считаем, что для стабильного роста необходимо иметь объективный взгляд на рынок, чтобы знать, какое место мы на нем занимаем и почему. К сожалению, в нашем сегменте оценить рынок не так просто, какие-то данные не прозрачны, много нюансов. Но мы считаем, что компания Piccard справилась. Аналитики рынка ИБ глубоко погрузились в тему и выдали нам не только цифры, но и информацию о пользовательских предпочтениях, кейсах и причинах замещения одних продуктов другими», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

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