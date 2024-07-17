Подсистема платформы СКДПУ НТ получила сертификат ФСТЭК России

Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о сертификации компонентов PAM-платформы СКДПУ НТ по четвертому уровню доверия (сертификат ФСТЭК России № 4811).

Платформа СКДПУ НТ, в том числе, предоставляет возможности контроля и аналитики привилегированных пользователей и доступов. Решение востребовано у заказчиков разных отраслей – от государственных структур до финансовых организаций, от крупных производственных предприятий до ритейл-сетей. Сертификат ФСТЭК России на СКДПУ НТ открывает возможности полноценного использования сразу нескольких подсистем PAM-платформы на объектах КИИ и в контурах АСУ ТП, предоставляя современные возможности по анализу поведения и детектированию аномалий в рамках сессий пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

«Сертификация подсистемы СКДПУ НТ, отвечающей за расширенную аналитику и поведенческий анализ, говорит о том, что мы, дорабатывая наше решение, продолжаем обеспечивать его соответствие требованиям регуляторов. Получение сертификата ждали многие наши заказчики – из числа крупных организаций и госструктур. Теперь им доступны гибкая настройка доступа, профилирование пользователей, мониторинг сессий и интеграции с другими классами решений, а также многое другое из функционала PAM-платформы СКДПУ НТ», — сказал технический директор «АйТи Бастион» Дмитрий Михеев.

СКДПУ НТ удовлетворяет требования регуляторов в отношении значимых объектов КИИ первой категории, государственных и иных информационных систем до первого класса защищенности персональных данных, а также АСУ ТП первого класса защищенности.

Комплексное решение по контролю действий привилегированных пользователей и их доступов расширяет привычные задачи по управлению подключениями. Теперь офицеры безопасности могут перейти на более качественный уровень в части предоставления, мониторинга и реагирования на возникающие ИБ-угрозы как со стороны собственных администраторов, так и со стороны сотрудников компаний, входящих в цепочки поставок их организаций.

«Рост числа угроз, связанных с некорректным предоставлением уровней доступа к ИТ-ресурсам и преднамеренными атаками на привилегированные учетные записи, мотивирует нас на постоянное развитие СКДПУ НТ. Мы продолжаем расширять список внешних технологических партнерств и выстраиваем технологические интеграции, чтобы вывести обмен и точность анализа событий безопасности на новый уровень. Наша PAM-платформа становится не только функциональнее, но и более эффективной в решении повседневных задач контроля и мониторинга доступов», — отметил генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.