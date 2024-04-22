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«Комита Отчёт Онлайн» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Комита» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат № С378-24 от 27 марта 2024 г., выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard (версии 12, 13, 14, 15, 16) и «Комита Отчёт Онлайн».

«Комита Отчёт Онлайн» (свидетельство Роспатента №2023618717) — это импортозамещающая разработка для решения комплекса задач в сфере электронного документооборота между хозяйствующими субъектами и контролирующими органами, обеспечивающее подготовку, отправку и приём документов, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, ведение архива переданных и принятых юридически значимых документов в условиях санкционных ограничений и обеспечения технологической независимости Российской Федерации.

«Комита Отчёт Онлайн» внесено в реестр отечественного ПО №19567.

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Данное решение полностью соответствует требованиям нормативных документов (Налоговый кодекс, Приказы ФНС России, Росстата и СФР России), регламентирующих порядок электронного взаимодействия и форматы используемых документов. Архитектура «Комита Отчёт Онлайн» предусматривает возможность расширения как состава документов, так и вида документооборотов.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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