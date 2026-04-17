Группа Arenadata выпустила версию Arenadata Catalog 1.0.0

Группа Arenadata объявила о выходе версии 1.0.0 Arenadata Catalog (ADC) — системы управления корпоративными данными, предназначенной для внедрения практик Data Governance. Обновление включает переработанный интерфейс, расширенные возможности управления данными и более 120 улучшений. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Arenadata Catalog — система управления корпоративными данными, которая помогает организациям внедрять процессы Data Governance, объединяющая в едином интерфейсе каталог метаданных, бизнес-глоссарий, поиск, профилирование и проверку качества данных, платформу сотрудничества пользователей, автоматическое построение Data Lineage и другие функциональные возможности. Arenadata Catalog разрабатывает, поддерживает и развивает экосистему коннекторов к источникам данных и бизнес-приложениям для обеспечения универсального механизма управления данными организации.

Ключевым нововведением стала доменная модель с поддержкой дата-продуктов. Данные теперь можно структурировать по бизнес-областям, закреплять за ними владельцев, настраивать доступ и расширять описание с помощью кастомных атрибутов и связей. Такой подход упрощает навигацию, делает зоны ответственности прозрачными и поддерживает децентрализованное управление данными.

В системе появились инструменты сертификации объектов каталога с автоматическим расчетом рейтинга и учетом пользовательских оценок. Это позволяет оперативно контролировать качество и актуальность данных.

Обновлен блок Data Lineage. Пользователям стали доступны детальный и обзорный режимы просмотра, возможность архивирования потоков, а также экспорт S2T-файлов с учетом заданных параметров отображения и фильтрации.

Расширен функционал поиска: теперь он охватывает не только таблицы, но и хранимые процедуры, BI-модели, схемы и базы данных.

В части качества данных реализована интеграция с Arenadata Catalog Data Quality Framework (ADC.DQF). Решение поддерживает управление правилами проверок, расширенные алгоритмы и дополнительные форматы дозапросов, включая XML (SOAP), а также новые функции обработки строк и настройки правил.

Отдельное развитие получил AI-блок. Arenadata Catalog интегрирован с платформой смыслового поиска ADvanced RAG и модулем AI Data Steward, что позволяет автоматизировать описание и классификацию данных. Система формирует предложения в виде заявок на изменения, снижая трудозатраты на ведение каталога и повышая качество метаданных.

«В новой версии мы значительно расширили возможности автоматизации работы с метаданными. Пользователям доступна генерация описаний таблиц и колонок как точечно, так и массово без потери качества. Также реализована генерация гипотез по классификации данных. Все изменения оформляются в виде заявок, что позволяет сохранять контроль и прозрачность процессов», — отметил Игорь Моисеев, директор по развитию бизнеса DataCatalog (входит в группу Arenadata).

Интерфейс Arenadata Catalog был переработан. Пользователи могут настраивать представления, порядок вкладок, состав колонок и фильтры, а администраторы — сохранять глобальные конфигурации. В системе также появились новые разделы для управления процессами и загрузками, включая централизованную работу с DAG Airflow.

Дополнительно обновлены механизмы управления пользователями, политики доступа и настройки системы. Проведена масштабная оптимизация производительности и стабильности, исправлено значительное количество ошибок.

«Организации переходят от разрозненных инициатив к системной работе с данными как с продуктом. Поэтому центром этого релиза стали доменная модель, дата-продукты, качество данных и интеллектуальные инструменты. Эти функции каталога жизненно необходимы для команд, внедряющих подходы Data Mesh. Наша задача — сделать работу с данными управляемой и при этом удобной для всех участников процесса: от инженеров до бизнес-пользователей», — сказал Игорь Моисеев.