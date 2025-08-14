Разделы

Аристархов Иван


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 «Агропромцифра» и Ruseed создают защищенную цифровую экосистему для аграрной науки 1
30.06.2014 В совет Минкомсвязи по «облакам» вошли эксперты Microsoft, Oracle, IBM и ФСБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аристархов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Trend Micro 621 1
АйТи 1416 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Неолант - Neolant 43 1
Microsoft Corporation 25003 1
Ростелеком 10074 1
Broadcom - VMware 2430 1
МегаФон 9495 1
IBM - International Business Machines Corp 9501 1
Oracle Corporation 6791 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Крок - Croc 1789 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1176 1
БАРС Груп 555 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4600 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 529 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 1
Слизень Виталий 243 1
Пак Олег 112 1
Никифоров Николай 1136 1
Кузнецов Александр 137 1
Кузнецов Роман 14 1
Шевцов Дмитрий 8 1
Дробаденко Константин 2 1
Ковнир Евгений 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 1
Япония 13411 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 1
