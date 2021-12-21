Решение BI.ZONE Mobile Security внесено в реестр российского ПО

BI.ZONE Mobile Security помогает предотвратить кражи значимых данных клиентов, повысить безопасность пользователей и выявить звонки с мошеннических и рекламных номеров.

Модули решения уже успешно функционируют более чем на 60 млн устройствах iOS и Android, предоставляя владельцам и пользователям приложений сервисы кибербезопасности. Среди них оценка уровня защищенности устройств и их идентификация, оперативное уведомление об утечках персональных данных и звонках мошенников, предупреждение о небезопасном окружении в сетях Wi-Fi.

Теперь BI.ZONE Mobile Security может быть полезен тем компаниям, которые опираются на реестр российского ПО при выборе решений.

«BI.ZONE Mobile Security обеспечивает защиту одновременно на трех уровнях: устройств пользователя, его цифровых личностей и его сетевых окружений. Например, мы успешно детектируем звонки мошенников и навязчивых рекламодателей, предупреждаем владельцев телефонов об опасности, отслеживаем появление персональных данных на просторах интернета», — отметил директор технического блока BI.ZONE Антон Окошкин.

В BI.ZONE добавили, что с помощью решения авторы приложений могут не только обеспечивать безопасность, но и улучшать пользовательский опыт за счет уникальных данных и детектов. Сбор большого количества параметров и формирование цифрового отпечатка устройства позволяет, например, реализовать сценарий аутентификации на основе рисков и сэкономить при этом значительные средства на механизмах дополнительной верификации.