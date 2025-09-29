«Ашманов и партнеры»: Использование ИИ в поиске товаров может вырасти в ближайшие 3-5 лет

По данным исследования «Ашманов и партнеры», почти две трети опрошенных онлайн-покупателей (62%) стали чаще искать товары в поисковых системах, чем в предыдущие годы. Основные причины ― стремление сэкономить и найти более широкий ассортимент на фоне роста числа онлайн-заказов и повышения удобства у поисковиков. Поиск с помощью ИИ-ассистентов тоже интересен покупателям, но по удобству, доверию и частоте использования пока уступает классическому. В целом при выборе товаров в Сети покупатели балансируют между скоростью и глубиной, чаще предпочитая в первом случае маркетплейсы, а во втором ― поисковики. Об этом CNews сообщили представители «Ашманов и партнеры».

Опрошенные покупатели связывают тенденцию прежде всего с желанием найти более выгодные цены (49%) и с ростом числа заказов в Интернете (38%). Нередко причиной является удобство: респонденты отмечают, что поисковики предлагают более широкий выбор вариантов (35%) и что поиск товаров в Яндексе и Google улучшился (28%). В целом почти половина (45%) опрошенных отмечают, что поисковые системы стали удобнее для поиска товаров.

Часть покупателей (15%) стала использовать поисковики реже, основная причина в этой группе ― поиск на маркетплейсах и в онлайн-магазинах (60%).

Среди покупателей, использующих поисковые системы, доля тех, кто ищет товары только в «Яндексе» составила 71% (в 2022 году ― 54%). Доля приверженцев Google практически не изменилась ― 22% в 2022 г. против 21% в 2025 г. Доля тех, кто использовал оба поисковика, сократилась с 22% до 8%. Удобство «Яндекса» оценивают выше, чем Google ― 4,4 балла против четырех баллов из пяти возможных.

Выросла значимость мобильного поиска ― 64% покупателей ответили, что используют только его. В целом мобильный поиск используют его в 2,2 раза чаще, чем десктопный ― для сравнения в 2022 мобильный поиск использовали чаще всего на 14%.

Большинство опрошенных в результатах поисковой выдачи отдают приоритет сайтам, которые органически предлагает поисковая система (65%), им же доверяют больше всего (70%).

Значимыми факторами перехода на сайт, который показан в результате поисковой выдачи, являются: известность сайта, опыт прошлых покупок на нем, высокий рейтинг и объем отзывов, а также пометка «Официальный магазин».

Наиболее удобными функциями при поиске товаров покупатели считают фильтры по ценам и брендам (48%), отзывы и рейтинги (47%), поиск по картинкам и видео (36%). Почти каждый пятый респондент считает полезной помощь искусственного интеллекта (19%), а среди молодой аудитории 18-24 ― каждый четвертый (26%).

Наиболее ожидаемые функции поисковых систем: возможность сохранять понравившиеся товары (47%), удобный поиск товаров по картинкам (37%), покупка в пару кликов прямо из поисковика (25%).

Один из наиболее распространенных сценариев использования «Яндекса» и Google: поиск после скроллинга каталога маркетплейса или интернет-магазина с целью получить больше информации о товаре ( 34% ― часто, 42% ― иногда).

С одной стороны, маркетплейсы и онлайн-магазины сами выступают в роли «товарных поисковиков», с другой стороны, просмотр товаров на их страницах стимулирует запросы к «Яндексу» и Google.

Потребители используют целый спектр сервисов при поиске товаров (по снижению частоты использования): маркетплейсы (совокупность), поиск «Яндекса», тематические интернет-магазины, поиск Google, социальные сети, голосовой поиск, помощники на базе искусственного интеллекта.

Поисковые системы часто используются для сравнения цен, изучения ассортимента, поиска отзывов и информации о товарах. Чаще применяются, когда пользователь не определился с выбором.

Маркетплейсы предпочитают для быстрого поиска часто заказываемых товаров, проверки отзывов и совершения покупок. Чаще используются, когда пользователь уже знает, что хочет купить.

Выбор инструментов для поиска часто зависит от специфики категории: для сложных товаров (техника, мебель) важен поиск в формате «исследования», для повседневных (продукты, одежда) — скорость и удобство. Кроме того, большинство опрошенных (59%) часто (довольно часто, очень часто) используют карты (навигатор), чтобы найти магазины поблизости.

Поиском товаров с помощью ИИ-ассистентов пользовались 54% опрошенных: 16% ― часто; 22% ― время от времени, 15% ― редко. При этом среди аудитории в возрасте 18-24 доля использующих ИИ-ассистентов выше ― 68% (24% ― часто). Для сравнения поиск «Яндекса» часто используют 53% респондентов, поиск Google ― 28%.

Большинство опрошенных оценивают поиск с помощью ИИ-ассистентов как удобный (33%) и очень удобный (39%). Для сравнения поиск «Яндекса»: 33% ― удобный и 54% ― очень удобный.

С точки зрения степени доверия картина выглядит следующим образом: «Яндекс» ― 54%, Google ― 24%, ИИ-ассистенты ― 12%.

Поиск товаров с помощью ИИ-ассистентов ― пока что не частое явление. Но, вероятнее всего, на горизонте трех-пяти лет картина может существенно измениться.

Во-первых, для коммерческих запросов ИИ-ассистенты пока еще работают скорее как вспомогательные сервисы, дополняющие результаты классического поиска. В будущем интеграция, вероятнее всего, будет более плотной, а качество рекомендаций ― выше.

Во-вторых, уже сейчас повышенный интерес к ИИ-ассистентам заметен у молодых покупателей. Особенно учитывая, что в опрос пока не попадают самые молодые, рожденные после 2010 г. и выросшие в окружении «умных колонок» и ИИ-интерфейсов. Предпочтут ли они использовать встроенные решения, которые предлагают поисковые системы, или отдельные приложения ― вопрос.

Методология исследования

Метод: онлайн-анкетирование. Размер выборки: 1,002 тыс. респондента. География: Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники. Целевая аудитория: покупатели интернет-магазинов (хотя бы раз в несколько месяцев совершают покупку) в возрасте от 18 до 55 лет. Товарные категории: одежда и обувь, косметика и парфюмерия, продукты питания, электроника и бытовая техника, мебель и товары для дома. Квоты: пол, возраст, география (по Росстату).