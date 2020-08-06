BI.Zone подвела итоги акции Stay Home

Завершилась акция Stay Home компании BI.Zone. С 18 марта компания бесплатно предоставляла сервисы кибербезопасности для поддержки российского бизнеса в период пандемии. В акции приняли участие более 100 организаций.

Одним из решений, предоставляемых бесплатно в рамках акции, стал сервис Cloud Email Security & Protection (BI.Zone CESP). Он защищает электронную почту от фишинга и спама, а также проводит проверку вложений на наличие вредоносного ПО. В период проведения Stay Home более 40% всей электронной почты, проходившей через BI.Zone CESP, содержало в себе следы вредоносного ПО, фишинга, спама и ботнет активности. Согласно отчету IBM Security, каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн, а самые большие финансовые потери связаны с компрометацией учетных записей сотрудников. BI.Zone CESP заблокировал опасные письма, тем самым предотвратив потенциальный ущерб организаций от кибератак и утечек данных.

Еще один сервис, к которому был предоставлен бесплатный доступ, — PhishZone. Решение позволяет симулировать фишинговые атаки внутри компании и обучать сотрудников самостоятельно выявлять попытки мошенничества. Для него специалисты BI.Zone подготовили специальные сценарии, связанные с коронавирусом: пользователи получали учебные мошеннические письма, которые содержали информацию, связанную с пандемией. По результатам тренировочных атак каждый пятый сотрудник попался на фишинг: 20% перешли по ссылке, 9% открыли потенциально зараженное вложение и 15% добровольно поделились своими конфиденциальными данными. Наиболее бдительными оказались компании из финансовой и ИТ-отраслей, а также промышленности. Всего проверку фишингом прошли 8 тыс. человек.

Кроме того, организациям был предоставлен доступ к сервису автоматизированного контроля защищенности периметра Perimeter Scanner и к автоматизированной части экспертного сервиса непрерывного мониторинга ИТ-периметра Continuous Penetration Testing (CPT). С их помощью было проверено более 70 тыс. узлов на внешних периметрах участников акции. В рамках автоматизированного контроля периметра было обнаружено более 1,7 тыс. потенциальных уязвимостей, а каждое третье приложение получило оценку ниже среднего с точки зрения полноты конфигураций безопасности. Все это позволило организациям оценить свой уровень защиты и предпринять необходимые меры.

Среди участников акции — банки, университеты, транспортные компании, операторы связи, аэропорты и объекты электроэнергетического комплекса. Бесплатный доступ был предоставлен к четырем облачным сервисам: Continuous Penetration Testing (CPT), Cloud Email Security & Protection (BI.Zone CESP), Perimeter Scanner и PhishZone. Последние два сервиса останутся бесплатными и после акции.