BI.Zone открыл бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности

Дочерняя компания Сбербанка BI.Zone открыла бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности. Вплоть до 1 июля 2020 г. получить услуги по защите корпоративной сети и сотрудников на удаленном доступе сможет любая российская компания.

Такое решение принято из-за непростой обстановки, сложившейся в России и мире в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вирус затронул многие страны и вызвал всплеск киберпреступности. За последние два месяца зарегистрировано более 4 тыс. доменов со словами «коронавирус», covid и т. п. При этом количество фишинговых рассылок по сравнению с прошлым кварталом выросло на 30%. Около 20% из них содержат информацию о коронавирусе.

Из-за непростой ситуации организации массово переводят сотрудников на дистанционную работу. При спешном переходе возрастает роль человеческого фактора: в периметр корпоративной сети зачастую добавляются незащищенные или не соответствующие политике безопасности сервисы. Некоторые компании вынуждены идти на такой шаг осознанно, чтобы обеспечить сотрудникам на карантине доступ к ресурсам. Только за последнюю неделю среди клиентов компании BI.Zone число подключений общедоступных сервисов для удаленной работы выросло на 23%. Такой подход значительно повышает уязвимость корпоративной сети к кибератакам.

Чтобы оказать поддержку российскому бизнесу, с 18 марта BI.Zone открыл бесплатный доступ к следующим облачным сервисам.

Perimeter Scanner сканирует внешний ИТ-периметр, ищет уязвимости в сети, автоматически контролирует открытые сетевые порты и приложения, а также позволяет отследить подключение сторонних сервисов.

Continuous Penetration Testing (CPT) обеспечивает непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра за счет регулярных автоматизированных проверок. Услуга особенно актуальна для крупных корпораций и позволит заменить сервисы по тестированию на проникновение на время эпидемии.

Cloud Email Security & Protection (BI.Zone CESP) защищает сервис электронной почты от фишинга и спама, проводит проверку вложений на наличие вредоносных ссылок и ПО.

Phish Zone симулирует фишинговые атаки внутри компании и обучает сотрудников выявлять вредоносные письма. Специалисты BI.Zone подготовили специальный сценарий, связанный с коронавирусом.

Все сервисы предоставляются по облачной модели, подключаются быстро и не требуют установки дополнительных средств на площадке заказчика.