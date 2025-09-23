Разделы

Bi.Zone и Центр кибербезопасности Узбекистана повысят цифровую устойчивость компаний СНГ

Bi.Zone и Центр кибербезопасности Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. В рамках меморандума организации договорились о сотрудничестве между командами реагирования на инциденты: Bi.Zone-CERT и UZCERT. Это позволит объединить усилия, технические ресурсы и экспертный опыт для противодействия киберугрозам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone и Центр кибербезопасности стремятся: обмениваться сведениями о ландшафте киберугроз, а также данными во время крупных инцидентов; проводить двусторонние встречи и другие мероприятия для обмена идеями, информацией и опытом; сотрудничать по различным направлениям кибербезопасности.

Константин Левин, заместитель директора группы компаний Bi.Zone: «Киберпреступники постоянно используют новые инструменты и усложняют атаки. Поэтому способность организаций противостоять киберугрозам приобретает все большее значение. Важно расширять практические знания специалистов по защите, укреплять и наращивать компетенции, обмениваться опытом. Меморандум с Центром кибербезопасности Узбекистана — важная инициатива, которая позволит выстроить эффективный диалог и объединить наши усилия для снижения киберрисков и противодействия актуальным киберугрозам».

Шарифжон Гафуров, заместитель директора ГУП «Центр кибербезопасности»: «Развитие международного сотрудничества в сфере кибербезопасности является важным шагом к укреплению совместных усилий в борьбе с киберпреступностью. Уверен, что объединение наших ресурсов и компетенций позволит повысить устойчивость критической информационной инфраструктуры и создать надежные условия для дальнейшего развития».

Основная задача Bi.Zone-CERT — снижать уровень киберугроз и защищать организации от атак в цифровой среде. Для этого Bi.Zone-CERT помогает компаниям, государственным структурам и международным партнерам выявлять, предотвращать и пресекать кибератаки, а также минимизировать их последствия.

В ГУП «Центр кибербезопасности» действует группа реагирования на инциденты кибербезопасности (UZCERT). Основная задача UZCERT — снижать уровень киберугроз для пользователей национального сегмента интернета. С этой целью UZCERT помогает местным, а также иностранным юридическим и физическим лицам выявлять, предотвращать и пресекать деструктивные действия.

