«Свеза» запускает дистанционные медосмотры для сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» инвестирует в повышение безопасности и улучшение условий труда своих сотрудников. Компания «Свеза Ресурс» на лесозаготовительной площадке в Верхней Синячихе Свердловской области запустила систему телемедицинских осмотров. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

«Свеза» особое внимание уделяет здоровью и благополучию своих работников. Для этого группа внедряет современные технологии мониторинга физического состояния сотрудников. Так, на производстве в Верхней Синячихе впервые были проведены дистанционные медицинские осмотры с использованием специального оборудования.

Нововведение позволяет проходить обследование у врача удаленно с помощью инновационной компьютерной программы и встроенных приборов. Сотрудник взаимодействует с доктором через экран и сдает необходимые тесты, которые включают, например, измерение артериального давления. Данные передаются медицинской организации и руководству «Свеза Ресурс» в реальном времени, что позволяет оперативно оценивать состояние работника.

Если все показатели в норме, специалист допускается на производство. В случае выявления отклонений, служащий временно отстраняется от трудовых обязанностей и при необходимости получает медицинскую помощь, а его руководитель сразу информируется об этом по электронной почте.

«Ранее сотрудники предприятия, работающие вахтовым методом, проходили медосмотр только один раз в начале смены. С внедрением телемедицины «Свеза» сделала большой шаг вперед, обеспечив ежедневный контроль состояния здоровья тех, кто работает в удаленных районах и не имеет возможности лично посетить кабинет врача. Теперь вместе с коллегами активно тестируем новинку. Уверен, она поможет повысить безопасность труда и заблаговременно выявлять проблемы со здоровьем у сотрудников», — сказал Алексей Нога, региональный руководитель по лесоуправлению «Свезы Ресурс».

Новое оборудование позволяет проводить до одной тыс. осмотров в месяц. К зиме 2024 г. «Свеза» планирует установить подобные системы мониторинга на лесозаготовительных площадках в других регионах присутствия компании.