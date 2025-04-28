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«Свеза» цифровизирует охрану труда для повышения безопасности

Лесопромышленная группа «Свеза» начала внедрение цифровой платформы Контроля охраны труда (ЭРМ КОТ) — современного решения для управления рисками и повышением уровня промышленной безопасности на производстве. Нововведение не только заменяет бумажную отчетность, но и трансформирует систему менеджмента охраны труда, обеспечивая прозрачность и точность в принятии решений. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Внедрение платформы КОТ будет способствовать поддержке ключевых задач компании, включая профилактику травматизма и повышение эффективности процессов через современные технологии. Система строится по принципу единого цифрового рабочего пространства и объединяет ключевые функции: контроль, фиксацию и аналитику всех данных в режиме реального времени. В настоящий момент система проходит пользовательское тестирование и во втором квартале будет доступна широкому числу сотрудников компании. Уже на начальном этапе КОТ демонстрирует свою эффективность. Программа позволяет отслеживать риски, оперативно реагировать на изменения и повышать уровень вовлеченности персонала.

«КОТ дает возможность перейти от бумажного документооборота к единой цифровой системе, где все процессы по охране труда контролируются, фиксируются и анализируются в реальном времени. Это открывает «Свезе» новые возможности для предупреждения рисков, быстрого реагирования и повышения общей культуры безопасности на предприятиях. Инженеры, руководители и сотрудники всех служб вовлечены в процесс: учатся, настраивают, адаптируют — чтобы все работало как часы, — сказал Вячеслав Ильинский, руководитель направления охраны труда, промышленной безопасности и экологии компании «Свеза». — КОТ станет важным элементом стратегии по достижению управляемого нулевого травматизма и развития цифровой культуры безопасности».

Интеграция платформы КОТ в «Свезе» началась в 2024 г. и полное завершение цифровизации процессов планируется к 2026 г.

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