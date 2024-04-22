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«Свеза» автоматизирует систему управления поручениями

Лесопромышленная группа «Свеза» к 2025 г. полностью перейдет на автоматизированную ВРМS-платформу управления поручениями. Ожидается, что это не только поможет упростить процедуру взаимосвязи между подразделениями, но и повысит эффективность выполнения задач на всех этапах исполнения. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

BPMS (Business Process Management System) — это система для управления бизнес-процессами, которая позволяет сделать их более управляемыми и контролируемыми. Кроме того, BPMS предоставляет возможность отслеживать статус и состояние поставленных задач, получать аналитику по исполнительской дисциплине и другим важным параметрам.

«Компания “Свеза” с 2020 г. работает в гибридном формате, то есть часть недели из дома, а часть — в офисе. Внедрение новой системы управления поручениями позволяет нам в режиме реального времени отслеживать этапы выполнения поставленных задач: как сотрудники справляются с задачами, нет ли отставаний от планов, нужны ли дополнительные ресурсы. Кроме того, это упрощает взаимодействие подразделений, поскольку вся информация находится под рукой», — сказал Виталий Гришин, руководитель направления по улучшению бизнес-процессов компании «Свеза».

Проект по внедрению ВРМS в работу группы стартовал в 2023 г. В марте 2024 г. в рамках него была реализована система управления поручениями, пользователями которой стали топ-менеджеры «Свезы» и сотрудники дирекции по развитию бизнес-системы. Познакомиться с платформой новым пользователям помогают профильные специалисты компании.

В настоящий момент составлен план развития ВРМS-платформы до конца 2025 г., включающий оптимизацию текущей функциональности и добавление новых возможностей.

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«Свеза» – производитель березовой фанеры. В состав группы входит семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и транспорта. Также фанера компании применяется при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.

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