«Свеза» внедрила цифровую платформу для управления надежностью оборудования

Лесопромышленная группа «Свеза» запустила единую цифровую платформу для управления надежностью оборудования. Новое решение позволяет автоматизировать процессы технического обслуживания, повышает прозрачность данных и снижает риски простоев. Система полностью внедрена на всех производственных площадках плитного дивизиона компании. Об этом CNews сообщили представители группа «Свеза».

Ранее ключевые процессы по надежности велиcь в отдельных Excel-таблиц, что осложняло актуализацию данных и планирование. Теперь все сведения объединены в одной системе, интегрированной с SAP. Платформа поддерживает анализ критичности оборудования, разработку и ведение стратегий обслуживания, расследование отказов и контроль выполнения рекомендаций.

На данный момент в систему внесено около 600 стратегий обслуживания критичного оборудования категории А. До конца 2026 г. «Свеза» завершит работу по оборудованию категорий B и С.

«Основная цель внедрения — сократить затраты на ремонты, минимизировать риски отказов оборудования и повысить эффективность обслуживания. Благодаря автоматизации инженеры получают больше времени для анализа причин отказов и разработки стратегий, вместо рутинной работы с документами. Это делает процессы более прозрачными, а обмен практиками между площадками — проще и быстрее», — отметил Павел Веселов, руководитель направления по техническому развитию компании «Свеза».

Вместе с внедрением платформы компания оптимизировала структуру направления по надежности, выстроив четкую вертикаль в данной области. Задача структуры — совершенствование процессов, связанных с бесперебойной работой оборудования, и оптимизация стратегий технического обслуживания. Дополнительно она отвечает за формирование базовой отчетности и интеграцию новой системы через обучение и развитие пользователей.

Проект дополняет масштабная программа «Свезы» по развитию технической независимости. К 2027 г. компания планирует обеспечить замену до 95% критичных материалов и комплектующих российскими аналогами и собственными инженерными решениями.