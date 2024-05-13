«Свеза» разработала приложение для подсчета листового материала

Лесопромышленная группа «Свеза» разработала уникальный метод для подсчета листового материала от производителей практической любой сферы промышленности. Мобильное приложение в режиме реального времени может за несколько секунд определить точное количество продукции в пачке.

Мобильное приложение Plycounter для подсчета листового материала, которое разработало «Свеза», позволяет за несколько секунд определить количество продукции вне зависимости от ее толщины и размера. От пользователя требуется лишь навести камеру мобильного телефона на пачку. Разработка уже вызвала интерес у заказчиков, которые прошли тестовые испытания и остались довольными результатами. Благодаря ей они не только смогут экономить время, но и исключить затраты на претензионную работу.

Добиться 100-процентного результата при подсчете продукции помогает комбинированные методы компьютерного зрения. Приложение стабильно работает даже при малом освещении. Значимым фактором является четкость снимка, и в случае, если фотография получится смазанной, то пользователь получит уведомление о том, что снимок нужно переделать.

«Разработка «Свезы» полезна не только для фанерного производства, но и для других отраслей, где применяется листовой материал и формовочные изделия, например, в металлургии. Особо актуально внедрение этих технологий сейчас, когда многие российские предприятия столкнулись с тем, что иностранные решения стали недоступны. Кроме того, возникают сложности с их сервисным обслуживанием. Мы создаем технологии и оборудование, которые никто не отключит, оно будет гарантировано обслуживаться, а по цене оно является более доступным, чем европейские аналоги», — сказал Никита Марченко, директор «Свеза СмартЛайн».

Одно из стратегических направлений, которое развивает «Свеза» — инновационная деятельность в лесопромышленном комплексе. За более чем 25-летнюю историю компания наработала большой опыт и понимание, что необходимо для развития ЛПК. Поэтому у группы есть собственные центры технологического развития (ЦТР), а также научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). В них специалисты разрабатывают уникальные кастомизированные продукты и технологические решения, продвигающие вперед не только лесную, но и всю российскую промышленность.

В 2024 г. группа «Свеза» открыла специальное подразделение для продвижения и развития своей экспертизы в области инноваций. Дочерняя организация «Свеза СмартЛайн» представляет инновации компании и ее опыт в промышленном производстве на широком рынке.