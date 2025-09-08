«Свеза» запускает SRM-платформу нового поколения

Лесопромышленная группа «Свеза» рассказала о запуске промышленной эксплуатации SRM-платформы на базе low-code BPMS. Решение станет ядром цифровой экосистемы закупок компании и позволит перевести их из центра затрат в источник создания ценности. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

К проекту «Свеза» последовательно шла с 2018 г. Период высокой неопределенности и «идеальных штормов» позволил избежать внедрения устаревающих монолитных решений и сделать стратегический выбор в пользу BPMS-платформ нового типа с низкой совокупной стоимостью владения (TCO).

В 2023–2025 гг. компания разработала и унифицировала 23 бизнес-процесса, провела реинжиниринг закупки услуг в ERP. Также «Свеза» реализовала более 50 инициатив по упрощению процедур.

«Мы сделали стратегический выбор в пользу гибкой BPMS-платформы. Это не просто ИТ-инструмент, а инфраструктура, которая позволит нам превратить закупки в функцию, создающую ценность и генерирующую деньги для компании», — отметил Евгений Аверьянов, руководитель направления по методологии и планированию закупок компании «Свеза».

SRM-платформа, уточнил спикер, обеспечивает сквозное управление процессами: от регистрации и скоринга поставщиков до контрактов, заказов и рекламаций. Система бесшовно интегрирована корпоративной ERP, внешней электронной торговой площадкой и поддерживает работу с мобильных устройств и открывает возможности применения process mining.