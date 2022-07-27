ОМК организует стажировки для молодых ИТ-специалистов

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила программу стажировки для молодых ИТ-специалистов. В 2022 году из 10 000 претендентов выбрали 31 перспективного специалиста из 11 городов России. На протяжении шести месяцев они будут работать над различными бизнес-задачам ИТ-направления компании и получать опыт. Об этом CNews сообщили представители ОМК.

Программа стажировки разработана по шести направлениям: поддержка пользователей, развитие цифровых технологий, поддержка инфраструктуры, архитектура и разработка, поддержка прикладных систем, автоматизированная система оперативного управления. Часть стажеров работает в сервисных центрах ОМК в Москве и Выксе (Нижегородская область). У каждого стажера есть персональный наставник, который помогает адаптироваться в новой профессиональной среде и реализовывать поставленные задачи, а также делится профессиональным опытом.

Стажеры получают официальное трудоустройство на неполный рабочий день с достойной заработной платой, оплатой отпускных дней и больничных. В компании также предусмотрен удаленный формат работы. Участники программы получают уникальный практический опыт на площадке одной из ведущих металлургических компаний страны с возможностью дальнейшего карьерного старта и роста.

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«Сейчас в ОМК действует несколько сотен ИT-систем, которые мы поддерживаем и дорабатываем с учетом потребностей компании. Реализуем цифровые проекты, в числе которых внедрение «умных» шлемов для удаленного ремонта оборудования и машинного зрения для контроля за качеством продукции и состоянием оборудования, применение сверточных нейронных сетей и программной роботизации. Рассчитываем, что новая программа стажировки поможет пополнить нашу ИТ-команду молодыми инициативными специалистами, которым интересно участие в этих и других передовых проектах ОМК, карьерный рост и развитие в современной технологичной компании. Планируем проводить программы стажировки ежегодно и более плотно сотрудничать с целевыми ВУЗами и СУЗами, которых более 50 в регионах нашего присутствия», - отметил директор по информационным технологиям ОМК Игорь Савцов.