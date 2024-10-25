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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в крупном подмосковном наукограде

«МегаФон» запустил новые базовые станции в подмосковном Пущино — крупнейшем центре научных исследований в области биологии. Теперь жители города и сотрудники научных центров могут всегда оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом на средней скорости в 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Новое телеком-оборудование на территории наукограда поддерживает современные поколения связи, обеспечивающие стабильный сигнал и передачу данных как внутри зданий, так и на оживленных улицах. Высоких скоростей мобильного интернета и качественного покрытия удалось достичь за счет диапазонов LTE-1800 и LTE-2600 сетей 4G. Дополнительно инженеры оператора добавили поддержку технологии MIMO 4х4 на новых базовых станциях — она позволяет передавать потоки данных сразу по нескольким каналам. Все это повысило емкость сети, благодаря чему большее число абонентов может одновременно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом без просадок.

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Облака

Кроме того, новое телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, с помощью которой можно как совершать звонки и с того же устройства, так и скачивать файлы или общаться в мессенджерах. Теперь жители города и местные научные центры могут адаптировать под свои нужды разные умные устройства: от кондиционеров и колонок до специального оборудования и систем безопасности.

«Сейчас в Пущино работают девять академических институтов, обсерватория РАН и огромный биотехнологический инновационный кластер, где в том числе проводят разработки, испытания и производят новые лекарственные средства. Наши современные телекоммуникационные решения способствуют развитию наукограда, позволяя его жителям и сотрудникам предприятий оставаться на связи с близкими, обмениваться знаниями и участвовать в передовых научных исследованиях», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

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