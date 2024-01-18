«МегаФон» разогнал интернет в одном из бизнес-центров Москвы

«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом бизнес-центр комплекса «ВТБ Арена Парк» в историческом центре Москвы. Теперь сотрудники и посетители БЦ могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки не только в самом здании и на парковке, но и в лифтах, и технических зонах.

Для улучшения качества связи специалисты «МегаФона» установили телеком-оборудование, которое поддерживает современный диапазон LTE-1800, имеющий высокую емкость и большую проникающую способность сигнала. Таким образом все посетители 23-этажного здания, площадь которого составляет 35 тыс. квадратных метров, смогут пользоваться мобильным интернетом с максимальной скоростью до 150 Мбит/с.

Современные технологии мобильного интернета позволяют в офисах бизнес-центра управлять умными устройствами: от кондиционеров и освещения до различных систем безопасности и ситуационных центров, что делает помещения БЦ более удобными.

Также на территории бизнес-центра теперь доступны звонки с использованием технологии VoLTE, работающей в сети четвертого поколения (4G). Благодаря ей звук при звонке сохраняет качество и высокую четкость, позволяя параллельно скачивать файлы с того же устройства или общаться в мессенджерах.

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«В офисах бизнес-центра каждый день трудятся несколько тысяч человек, которым для эффективной работы необходим высокоскоростной интернет без просадок в любой точке здания. Мы учли эти нюансы и разместили здесь телеком-оборудование, чтобы скорость сети оставалась высокой и стабильной вне зависимости от нагрузки», – отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Бизнес-центр входит в состав четырех офисных зданий «ВТБ Арена Парк», расположенного на 32 гектарах в историческом центре Москвы. В проект входят торговый центр «Арена плаза», жилой квартал, пятизвездочный отель и центральный стадион «ВТБ Арена» вместимостью до 33 тыс. человек, который «МегаФон» вместе с другими операторами «большой четверки» обеспечил связью еще в 2019 г.