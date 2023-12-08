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«Мегафон» цифровизировал музей-усадьбу «Архангельское»

«Мегафон» обеспечил быстрым интернетом музей-усадьбу «Архангельское» — подмосковный дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX века. На всей территории исторического комплекса посетители могут обмениваться файлами и смотреть видео в высоком разрешении. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Чтобы улучшить качество связи в усадьбе, специалисты «Мегафона» установили новую базовую станцию. В результате посетителям «Архангельского» стал доступен дополнительный диапазон LTE 1800, который обладает высокой проникающей способностью сигнала.

«Мегафон установил базовую станцию, которая увеличила покрытие и ёмкость сети на территории музея «Архангельское». Теперь посетители музейного комплекса могут пользоваться быстрым интернетом как внутри здания, так и снаружи в любой точке на территории парка», — отметил директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Мобильная сеть в усадьбе «Архангельское» была модернизирована в рамках программы «Мегафона» по развитию инфраструктуры в туристических местах Подмосковья. Специалисты оператора на основе больших данных определяют локации с большим потоком абонентов, где необходимо улучшить покрытие сети.

В 2023 г. в рамках программы новые базовые станции появились, в частности, в усадьбе Шахматово, на базе отдыха «Искра», в молодежном центре «Солнечный Олимп» и на горнолыжном курорте Степаново.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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