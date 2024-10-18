«МегаФон»: москвичи нацелились на литературные усадьбы

Жители столичного региона стали чаще интересоваться и планировать поездки в подмосковные усадьбы, связанными с русскими писателями и поэтами. С начала 2024 г. трафик на сайтах родовых поместий увеличился на 18%. Больше всего внимание привлекают усадьбы «Захарово» и «Вяземы», где прошло детство А.С. Пушкина, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенного трафика. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Подмосковье сохранилось около 200 дворянских усадеб и советских дач, среди которых есть как довольно простые деревянные домики, так и настоящие дворцы, шедевры модернизма и родовые гнезда поэтов и писателей.

Последние особенно сильно полюбились москвичам в этом году. С января по сентябрь 2024 г. они изучали информацию о посещении на сайтах литературных усадеб на 18% чаще, чем в том же периоде 2023 г. Топ возглавил единственный в стране музей-заповедник А.С. Пушкина, который включает в себя усадьбы «Захарово» и «Вяземы» — поэтическая родина писателя. По данным аналитиков, трафик на сайте музея-заповедника за год вырос в шесть раз.

Второе и третье место разделили усадьба «Мелихово», ставшая одним из главных музеев А.П. Чехова в стране, и «Даровое» — место, где прошли детские годы Ф.М. Достоевского. Онлайн-площадки двух музейных центров москвичи с января по сентябрь 2024 г. посещали вдвое чаще год к году.

У столичных жителей также вырос интерес и к поместьям, не имеющим прямого отношения к литераторам. Так, лидером стала усадьба «Белая дача» с 230-летней историей, где в 2023 г. открыли музей памяти семьи императора Николая II. С начала 2024 г. ее сайт изучали почти в 30 раз чаще. Также в топ вошли усадьба Апраксиных (+31%), известная с XVIII века своим крепостным театром, и «Остафьево» (+26%), где собирался весь свет творческой интеллигенции XIX века.

«Для того, чтобы абоненты смогли проникнуться историей и прочувствовать дух ушедшей эпохи, изучив на месте факты о значимых местах через смартфон, мы цифровизировали подмосковный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, объединяющий три усадьбы: Шахматово, Боблово и Тараканово. С помощью новой базовой станции инженеры смогли обеспечить территорию музея-заповедника связью и мобильным интернетом с максимальной скоростью свыше 190 Мбит/с. Теперь наши абоненты смогут с большим комфортом прикасаться к прошлому и делиться своими впечатлениями в соцсетях на высоких скоростях», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.