В самом большом наукограде страны ускорили интернет

Инженеры «МегаФона» разогнали мобильный интернет в городском округе Серпухов, получившим летом 2024 г. статус наукограда. Новые и усовершенствованные базовые станции позволят почти 200 тыс. его жителей пользоваться более уверенным сигналом связи и мобильным интернетом на средней скорости 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В крупнейших городах округа — Серпухове, Протвино и Пущино базовые станции обеспечивают беспрерывную работу связи как в жилых зонах, так в любимых местах отдыха горожан. Поддерживаемый новым оборудованием диапазон LTE-1800 (4G) лучше проникает в помещения и покрывает сетью большую площадь, а подключенная технология многопотоковой передачи данных MIMO 2x2 увеличивает пропускную способность каналов связи, позволяя достичь высоких скоростей мобильного интернета.

Помимо этого, модернизация коснулась и малых населенных пунктов в округе: Оболенск, Новики, поселок дома отдыха «Авангард», Волково, Щеболово, Арнеево, Пролетарский, Васильевское, Фенино, Турово, и множество СНТ. В поселениях оборудование поддерживает низкочастотные диапазоны GSM‑900 (2G) и LTE‑800 (4G), подходящие для покрытия малых населенных пунктов и больших территорий. Все это делает сигнал более стабильным и позволяет скачивать объемные файлы, обмениваться фото и видео в соцсетях и наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в высоком качестве.

«Серпухов — развитый город с большой историей, длящейся уже почти 700 лет. Он популярен у паломников и ценителей искусства — здесь расположена одна из крупнейших картинных галерей Подмосковья. Столь богатейшая история не помешала ему получить статус наукограда, после которого научный потенциал Серпухова стал еще более впечатляющим, что не могло не отразиться на объемах потребляемого в округе трафика — с начала года показатель вырос на 43%. Мы постоянно следим за нагрузкой на нашу сеть, чтобы жители и туристы смогли пользоваться высокоскоростным интернетом по всему округу», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Развитие сетевой инфраструктуры продолжается и на границе городского округа, соседствующего с Калужской областью. Техспециалисты «МегаФона» ускорили мобильный интернет в крупном дачном поселке Павловка, где 75% отдыхающих — жители столичного региона, включая серпуховчан. Теперь им доступен мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с.

В 2024 г. наукограды Протвино, Пущино объединились с городским округом Серпухов, став единым и самым большим по численности населения наукоградом. Здесь расположены 50 предприятий, научных организаций и учреждений, сотрудники которых занимаются экспериментальными разработками, проводят различные испытания и обучают новые кадры в сферах биотехнологий, фармакологии и других перспективных отраслей.