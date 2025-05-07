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Демура Татьяна
|07.05.2025
|В Сеченовском университете разрабатывают цифровую программу для обучения врачей-патологоанатомов 1
|24.12.2024
|Сеченовский Университет первым среди медвузов разработал метод применения искусственного интеллекта для обучения будущих врачей 1
Демура Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
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